Banka News: रजौन बाजार में ओवरब्रिज निर्माण की विधायक के माध्यम से फिर की मांग

Banka News: बाजारवासियों की मांग पर विधायक मनीष कुमार ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र।ए विधायक मनीष कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखक

Banka News: रजौन(बांका), निज संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-133 ई के 4-लेन निर्माण के तहत रजौन बाजार में बड़ी संख्या में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और मकानों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए विधायक मनीष कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखकर रजौन बाजार में बाईपास अथवा ओवरब्रिज निर्माण की मांग फिर दोहराई है।

बाईपास या ओवरब्रिज की आवश्यकता 28 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र में उन्होंने इसे जनहित और क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक बताया है। पत्र में कहा गया है कि रजौन बाजार से गुजरने वाला एनएच 133 ई भारी यातायात के दबाव से जूझ रहा है। घनी आबादी, दोनों ओर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लगातार बढ़ते वाहनों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम लोगों, व्यापारियों और यात्रियों को परेशानी होती है। विधायक ने कहा है कि 19 मार्च 2026 को नई दिल्ली के परिवहन भवन में आयोजित बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी।

जाम की समस्या का समाधान बैठक में माना गया था कि बाजार के बीच से सड़क चौड़ीकरण होने पर बड़ी संख्या में दुकानों और भवनों को हटाना पड़ेगा, जिससे स्थानीय व्यापार, जनजीवन और सड़क सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रस्ताव पर अलग से विचार कर निर्णय लेने की बात भी कही गई थी। पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार से बाईपास अथवा ओवरब्रिज के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और प्रारंभिक स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इससे जाम की समस्या का स्थायी समाधान होगा, स्थानीय व्यापार सुरक्षित रहेगा, दुर्घटनाओं की आशंका घटेगी और भागलपुर-हंसडीहा मार्ग पर यातायात अधिक सुगम होगा।