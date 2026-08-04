Banka News: मैथिल नवविवाहिताओं का पावन पर्व मधुश्रावणी व्रत की हुई शुरुआत

Banka News: पंजवारा(बांका),निज प्रतिनिधि। सुहाग रक्षा की कामना के साथ मैथिल नवविवाहिताओं का पावन पर्व मधुश्रावणी सोमवार से शुरू हो गया। पर्व के शुरू होने पर गांव टोले में पारंपरिक देवी गीतों के स्वर गूंजने लगे है। मैथिल ब्राह्मण समाज की कई नवविवाहिताएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मधुश्रावणी व्रत कर रही है। पर्व करने वाले नवविवाहिताओं ने बताया कि इस व्रत को पूरी नेम-निष्ठा के साथ किया जाता है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष के द्वितीया तक चलता है। 03 अगस्त से इसकी शुरुआत हो गई है,जबकि समापन 15 अगस्त को टेमी दागने के साथ होगा।

इस दौरान नवविवाहिताएं पूरी नेम-निष्ठा के साथ कच्ची मिट्टी के हाथी पर विराजमान गौरी-महादेव के अलावा नाग-नागिन,विषहरी आदि की प्रतिमा को कोहवर के पास स्थापित कर पूजन करती है। प्रत्येक दिन के पूजन का अलग-अलग विधान है। अलग-अलग दिन अलग-अलग कथा व गीत गाए जाते है। कथा समाप्ति के पश्चात सुहागिनों को सुहाग कीट बांटे जाते है। कीट में मेहंदी,सिंदूर,लहटी और नया वस्त्र रहता है। इस पूजा में दूध और धान के लावा का विशेष महत्व है। परंपरा के अनुसार नित्य पूजा की समाप्ति के बाद भाई बहन का हाथ पकड़कर उठाता है। पर्व की समाप्ति के एक दिन पूर्व वर पक्ष वाले पूजन की सामग्री के साथ समूचे परिवार को नए वस्त्रों के साथ कन्या पक्ष के यहां आते हैं,और अंतिम दिन बुजुर्गों द्वारा नवविवाहिताओं को आशीर्वाद दिया जाता है।