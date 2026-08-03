Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banka News: बांका में वज्रपात के चपेट में आकर छह लोगों की मौत,झटके से झुलस कर कई लोग हुए जख्मी।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

Banka News: बांका सदर प्रखंड में चार की मौत,जबकि अमरपुर और बाराहाट में एक एक की मौत।निज संवाददाता| अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के बहियार में रविवार को ठन

Banka News: बांका में वज्रपात के चपेट में आकर छह लोगों की मौत,झटके से झुलस कर कई लोग हुए जख्मी।

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के बहियार में रविवार को ठनका गिरने से धान रोपाई कर रहे एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य मजदूर झुलस गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लाल मोहन महतो का पुत्र अजय महतो (35) रविवार को गांव के राय बहियार में अपने खेत में धान रोपाई करने गए थे।

ये भी पढ़ें:Banka News: बांका में वज्रपात का कहर: पिता-पुत्र समेत छह की मौत, आठ झुलसे

घटना का विवरण

दोपहर बाद बारिश होने लगी इस दौरान वहां ठनका गिरा। जिसमें अजय महतो एवं इसी गांव के तुलसी तांती जख्मी हो गए। खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने घटना की जानकारी दोनों के परिजनों को दी तथा उन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया जहां डॉ सुधा कुमारी ने अजय महतो की जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक के निधन की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

ये भी पढ़ें:Jamui News: वज्रपात से टोला सेवक की मौत, पत्नी जख्मी

परिवार का शोक

मृतक की पत्नी वीणा देवी अपने बच्चों एवं परिजनों के साथ रेफरल अस्पताल पहुंचीं एवं पति के शव से लिपट कर दहाड़ें मार कर रोने लगी। घटना की खबर मिलते ही सलेमपुर एवं आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए तथा मृतक के परिजनों को सांत्वना देने लगे। इधर सीओ आकाशदीप सिन्हा एवं पुलिस अधिकारी भी घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। सीओ ने पीड़ित परिवार को जल्द ही सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

फोटो संख्या:- 20

फोटो कैप्शन: अमरपुर रेफरल अस्पताल में रोते-बिलखते मृतक के परिजन

------------------------------

प्रश्न और उत्तर

इस घटना में कौन-कौन लोग प्रभावित हुए?
अजय महतो की मृत्यु हुई और तुलसी तांती झुलस गए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Banka Latest News Banka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।