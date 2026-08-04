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Banka News: शंभूगंज में वज्रपात का कहर: खेत में धान रोपाई कार्य कर रही महिला व शौच के लिए गए बालक की मौत, एक महिला झुलसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता लक की मौत हो गई। जबकि एक अन्य महिला झुलस गई। दोनों घटनाओं के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर द

Banka News: शंभूगंज में वज्रपात का कहर: खेत में धान रोपाई कार्य कर रही महिला व शौच के लिए गए बालक की मौत, एक महिला झुलसी

Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र में सावन की पहली सोमवार को वज्रपात की कहर से दो अलग-अलग गांवों में एक महिला समेत एक बालक की मौत हो गई। जबकि एक अन्य महिला झुलस गई। दोनों घटनाओं के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घायल महिला का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में चल रहा है, जहां चिकित्सकों ने उसे खतरे से बाहर बताया है।

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पहली घटना

पहली घटना वैदपुर पंचायत गांव में हुई। वैदपुर बहियार में गांव की कुछ महिलाएं दूसरे के खेत में धान रोपनी कार्य कर रही थी। जिसमें रुपेश कुमार की 35 वर्षीय पत्नी नीलू देवी धान रोपनी के लिए मजदूरी करने खेत में गई थीं। दोपहर बाद अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिर गई। जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं उक्त जगह धान रोपनी कर रही सुलेखा देवी भी वज्रपात की चपेट में आकर झुलस गईं। परिजनों ने आनन-फानन में सीएचसी में भर्ती कराया। जहां इलाजरत हैं। मृतका नीलू देवी के पति रुपेश कुमार परिवार का भरण-पोषण करने बंगलूरू में रहते हैं। नीलू घर पर रहकर गृहस्थी कार्य कर तीन संतानों की देखभाल करती थी। तीनों संतानों में क्रमशः अनुष्का कुमारी (14) , अन्नू कुमारी (12) एवं आयुष कुमार (10) हैं। अपनी मां की अचानक मौत से सभी बच्चों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। सभी नाबालिग बच्चों की आंखों से आंसू रूकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों द्वारा पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने का काम किया जा रहा है।

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दूसरी घटना

वहीं दूसरी घटना मालडीह पंचायत के बरौथा गांव में हुई। जहां सुमन पासवान का 10 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार घर के समीप बहियार में रोपनी कार्य देखने गया हुआ था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से हादसे का शिकार हो गया। आर्यन चौथी कक्षा का छात्र था। परिवार में दो पुत्री और दो पुत्र हैं। भाई में वह सबसे बड़ा था। उसका छोटा भाई दिव्यांशु दूसरी कक्षा में पढ़ता है।

घटना के बाद दोनों को परिजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज लाया। जहां ड्यूटी पर तैनात अस्पताल प्रभारी डाक्टर अजय शर्मा एवं डाक्टर उमाशंकर प्रसाद ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृत्यु की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई। अस्पताल परिसर में दो अलग-अलग गांवों से पहुंचे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अस्पताल परिसर में देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। घटना की सूचना थाना को दी गई। सूचना पर पहुंचे अवर निरीक्षक शंकर कुमार, लाल मोहन प्रसाद सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने बताया कि दोनों मामलों में यूडी केस दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सीओ जुगनू रानी ने बताया कि दोनों मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग के तहत मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही वज्रपात से घायल महिला की रिपोर्ट भी जिला आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जाएगी।

सामान्य प्रश्न

क्या वज्रपात से हुई घटनाएँ अलग-अलग गांवों में हुईं?
जी हां, वज्रपात से हुई घटनाएँ अलग-अलग गांवों में हुईं।
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