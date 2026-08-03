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Banka News: बांका में वज्रपात के चपेट में आकर छह लोगों की मौत,झटके से झुलस कर कई लोग हुए जख्मी।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका सदर प्रखंड में चार की मौत,जबकि अमरपुर और बाराहाट में एक एक की मौत।निज संवाददाता| अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के बहियार में रविवार को ठन

Banka News: बांका में वज्रपात के चपेट में आकर छह लोगों की मौत,झटके से झुलस कर कई लोग हुए जख्मी।

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के बहियार में रविवार को ठनका गिरने से धान रोपाई कर रहे एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य मजदूर झुलस गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लाल मोहन महतो का पुत्र अजय महतो (35) रविवार को गांव के राय बहियार में अपने खेत में धान रोपाई करने गए थे। दोपहर बाद बारिश होने लगी इस दौरान वहां ठनका गिरा। जिसमें अजय महतो एवं इसी गांव के तुलसी तांती जख्मी हो गए। खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने घटना की जानकारी दोनों के परिजनों को दी तथा उन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया जहां डॉ सुधा कुमारी ने अजय महतो की जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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परिवार में कोहराम

युवक के निधन की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी वीणा देवी अपने बच्चों एवं परिजनों के साथ रेफरल अस्पताल पहुंचीं एवं पति के शव से लिपट कर दहाड़ें मार कर रोने लगी। घटना की खबर मिलते ही सलेमपुर एवं आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए तथा मृतक के परिजनों को सांत्वना देने लगे। इधर सीओ आकाशदीप सिन्हा एवं पुलिस अधिकारी भी घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। सीओ ने पीड़ित परिवार को जल्द ही सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

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फोटो संख्या:- 20

फोटो कैप्शन: अमरपुर रेफरल अस्पताल में रोते-बिलखते मृतक के परिजन

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ठनका गिरने से कौन प्रभावित हुए?
अजय महतो (35) की मौत हो गई और तुलसी तांती जख्मी हो गए।
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