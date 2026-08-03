Banka News: बांका में वज्रपात के चपेट में आकर छह लोगों की मौत,झटके से झुलस कर कई लोग हुए जख्मी।

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के बहियार में रविवार को ठनका गिरने से धान रोपाई कर रहे एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य मजदूर झुलस गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लाल मोहन महतो का पुत्र अजय महतो (35) रविवार को गांव के राय बहियार में अपने खेत में धान रोपाई करने गए थे। दोपहर बाद बारिश होने लगी इस दौरान वहां ठनका गिरा। जिसमें अजय महतो एवं इसी गांव के तुलसी तांती जख्मी हो गए। खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने घटना की जानकारी दोनों के परिजनों को दी तथा उन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया जहां डॉ सुधा कुमारी ने अजय महतो की जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया।