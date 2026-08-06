Banka News: निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मजदूर की मौत, दूसरे की हालत स्थिर
Banka News: पेज तीन की लीडपेज तीन की लीड बांका शहर के ईदगाह के समीप का मामला टैंक के सेंट्रिग खोलने के दौरान दम घुटने से हुई मौत मृतक बांका के केवलडीह
Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। शहर के ईदगाह के समीप बुधवार को एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक की सेंट्रिंग खोलने तथा सफाई के दौरान दम घुटने से एक मजदूर की मौत हो गई, इस दौरान उसके भाई की स्थिति भी तभी असहज बनी हुई थी। स्थानीय युवकों की तत्परता से दोनों को टैंक से बाहर निकालकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे मजदूर की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। मृतक बांका थाना के केवलडीह निवासी त्रिलोचन कुमार(27) था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार दिन में करीब 11 बजे बांका थाना क्षेत्र के केवलडीह निवासी त्रिलोचन कुमार अपने भाई सोनू के साथ ईदगाह के समीप एक निर्माणाधीन घर के सेप्टिक टैंक की सेंट्रिंग खोलने व सफाई का काम कर रहा था। इसी दौरान टैंक में बनी जहरीली गैस के कारण दोनों का दम घुटने लगा और त्रिलोचन अंदर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जबकि घटना के बाद टैंक में मौजूद उसके भाई सोनू ने शोर मचाया।
घटना की जानकारी
शोरगुल सुनकर आसपास के स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों भाइयों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला। तत्काल दोनों को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल लाया गया। जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. बिजय कुमार चौधरी ने जांच के बाद त्रिलोचन कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनू का उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल सोनू की स्थिति अब सामान्य है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बांका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्रारंभिक जांच में मौत का कारण सेप्टिक टैंक में मौजूद जहरीली गैस से दम घुटना माना जा रहा है। वहीं घटना के बारे में पूछने पर बांका थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि, इस मामले पर नज़र बनी हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अबतक मृतक के परिजनों की तरफ से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
परिवार के बारे में
चार माह पूर्व हुई थी त्रिलोचन की शादी
परिजनों ने बताया कि मृतक त्रिलोचन कुमार केवलडीह निवासी लड्डू मंडल का सबसे छोटा पुत्र था। वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। मौक़े पर परिजनों ने बताया कि, उसकी शादी महज चार माह पहले ही हुई थी। इधर घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
प्रश्नोत्तर
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