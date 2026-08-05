Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banka News: अलग-अलग गांवों में तीन लोगों को सांप ने डंसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता|अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर क्षेत्र में अलग-अलग गांवों में सांप ने तीन लोगों को डंस लिया। प्राप्त जानकारी के अ

Banka News: अलग-अलग गांवों में तीन लोगों को सांप ने डंसा

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर क्षेत्र में अलग-अलग गांवों में सांप ने तीन लोगों को डंस लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमरपुर शहर के वार्ड नंबर आठ के बुजुर्ग हरिमोहन महतो मंगलवार को पूजा करने मंदिर जा रहे थे कि किसी सांप ने उन्हें डंस लिया। जबकि भरको नवटोलिया गांव में भी सांप ने श्यामसुंदर महतो को डंस लिया। इधर फुल्लीडुमर क्षेत्र के बछौर गांव में भी सांप ने एक व्यक्ति ने काट लिया। गांव के राजीव कुमार खेतों में काम कर रहे थे कि खेत में छिपे सांप ने उन्हें डंस लिया। तीनों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उनका उपचार किया।

ये भी पढ़ें:Etah News: सर्पदंश से महिला सहित तीन लोगों की मौत, मचा कोहराम

डॉक्टर ने तीनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। इन दिनों सांपों का कहर क्षेत्र में काफी बढ़ गया है जिससे लोगों में दहशत फैल गया है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: बांका: घर में सो रहे बच्चे को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banka Latest News Banka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।