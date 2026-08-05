Banka News: अलग-अलग गांवों में तीन लोगों को सांप ने डंसा
Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता|अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर क्षेत्र में अलग-अलग गांवों में सांप ने तीन लोगों को डंस लिया। प्राप्त जानकारी के अ
Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर क्षेत्र में अलग-अलग गांवों में सांप ने तीन लोगों को डंस लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमरपुर शहर के वार्ड नंबर आठ के बुजुर्ग हरिमोहन महतो मंगलवार को पूजा करने मंदिर जा रहे थे कि किसी सांप ने उन्हें डंस लिया। जबकि भरको नवटोलिया गांव में भी सांप ने श्यामसुंदर महतो को डंस लिया। इधर फुल्लीडुमर क्षेत्र के बछौर गांव में भी सांप ने एक व्यक्ति ने काट लिया। गांव के राजीव कुमार खेतों में काम कर रहे थे कि खेत में छिपे सांप ने उन्हें डंस लिया। तीनों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उनका उपचार किया।
डॉक्टर ने तीनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। इन दिनों सांपों का कहर क्षेत्र में काफी बढ़ गया है जिससे लोगों में दहशत फैल गया है।
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