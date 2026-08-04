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Banka News: अधिकारियों ने डब्लूपीयू एवं प्रवेश द्वार का किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता|बीपीआरओ प्रणवी, पंचायत की मुखिया तथा युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत कापरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बीडीओ

Banka News: अधिकारियों ने डब्लूपीयू एवं प्रवेश द्वार का किया उद्घाटन

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर प्रखंड के सुल्तानपुर पंचायत में बने डब्लूपीयू एवं प्रवेश द्वार का सोमवार को उद्घाटन किया गया। बीडीओ प्रभात रंजन, बीपीआरओ प्रणवी, पंचायत की मुखिया तथा युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत कापरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि गांव एवं समाज को स्वच्छ रखना सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार इस योजना को लागू कर ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ रखने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि एकत्रित कचड़े को एक जगह जमा कर इसका निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से कराया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से सफाई व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की साथ ही सभी से कचरा उठाव का निर्धारित शुल्क समय पर जमा करने की बात कही।

जदयू नेता प्रशांत कापरी ने कहा कि कचरा प्रबंधन से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम में मदद मिलेगी एवं जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महात्वाकांक्षी योजना रही है। उन्होंने पंचायत के लोगों से स्वच्छ एवं सुंदर पंचायत बनाने की अपील की। मालूम हो कि डब्लूपीयू आठ लाख की लागत से तथा प्रवेश द्वार 7.75 लाख की लागत से बनाया गया है। इस मौके पर स्वच्छता पर्यवेक्षक उमेश दास, सीएचओ सरबर फातिमा, मंजूला देवी, बटेश्वर सिंह, मीना देवी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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