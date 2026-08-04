Banka News: अधिकारियों ने डब्लूपीयू एवं प्रवेश द्वार का किया उद्घाटन

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर प्रखंड के सुल्तानपुर पंचायत में बने डब्लूपीयू एवं प्रवेश द्वार का सोमवार को उद्घाटन किया गया। बीडीओ प्रभात रंजन, बीपीआरओ प्रणवी, पंचायत की मुखिया तथा युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत कापरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि गांव एवं समाज को स्वच्छ रखना सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार इस योजना को लागू कर ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ रखने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि एकत्रित कचड़े को एक जगह जमा कर इसका निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से कराया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से सफाई व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की साथ ही सभी से कचरा उठाव का निर्धारित शुल्क समय पर जमा करने की बात कही।