Banka News: अधिकारियों ने डब्लूपीयू एवं प्रवेश द्वार का किया उद्घाटन
Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता|बीपीआरओ प्रणवी, पंचायत की मुखिया तथा युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत कापरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बीडीओ
Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर प्रखंड के सुल्तानपुर पंचायत में बने डब्लूपीयू एवं प्रवेश द्वार का सोमवार को उद्घाटन किया गया। बीडीओ प्रभात रंजन, बीपीआरओ प्रणवी, पंचायत की मुखिया तथा युवा जदयू के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत कापरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि गांव एवं समाज को स्वच्छ रखना सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार इस योजना को लागू कर ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ रखने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि एकत्रित कचड़े को एक जगह जमा कर इसका निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से कराया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से सफाई व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की साथ ही सभी से कचरा उठाव का निर्धारित शुल्क समय पर जमा करने की बात कही।
जदयू नेता प्रशांत कापरी ने कहा कि कचरा प्रबंधन से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम में मदद मिलेगी एवं जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महात्वाकांक्षी योजना रही है। उन्होंने पंचायत के लोगों से स्वच्छ एवं सुंदर पंचायत बनाने की अपील की। मालूम हो कि डब्लूपीयू आठ लाख की लागत से तथा प्रवेश द्वार 7.75 लाख की लागत से बनाया गया है। इस मौके पर स्वच्छता पर्यवेक्षक उमेश दास, सीएचओ सरबर फातिमा, मंजूला देवी, बटेश्वर सिंह, मीना देवी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।