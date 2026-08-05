Banka News: अधिकारियों ने किया पैक्स गोदाम की जांच
Banka News: हिंदुस्तान असरहिंदुस्तान असर निः शुल्क सेवा का लगाया गया बोर्ड। बेलहर(बांका)/ निज प्रतिनिधि प्रखंड क्षेत्र के कांवरिया पथ जिलेबिया मोड़ स्थित
Banka News: बेलहर(बांका)/ निज प्रतिनिधि प्रखंड क्षेत्र के कांवरिया पथ जिलेबिया मोड़ स्थित पैक्स गोदाम में कांवरियों से अवैध वसूली किए जाने का माला उजागर हुआ था। जिसे आपका लोक प्रिय अखबार हिंदुस्तान ने कांवरियों से अवैध वसूली का मामला उजागर शीर्षक से प्रमुखता से खबर लगाया था। खबर प्रकाशित होते ही जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी उमाकांत शर्मा और बीसीओ जितेंद्र कुमार ने जिलेबिया मोड़ पहुंचकर पैक्स गोदाम की जांच किया। इस मामले में संलिप्त लोगों से पूछताछ किया। इसके बाद पैक्स गोदाम के शौचालय और स्नानागार के पास निःशुल्क सेवा का बोर्ड लगवाया गया। विदित हो की पैक्स गोदाम एक सरकारी भवन है जहां कांवरियों के ठहरने, खाना बनाने, खाने का 200 रुपए और शौचालय और स्नान का 10 -10 रुपए प्रति कांवरिया लिया जा रहा था।
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