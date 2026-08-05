Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banka News: अधिकारियों ने किया पैक्स गोदाम की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

Banka News: हिंदुस्तान असरहिंदुस्तान असर निः शुल्क सेवा का लगाया गया बोर्ड। बेलहर(बांका)/ निज प्रतिनिधि प्रखंड क्षेत्र के कांवरिया पथ जिलेबिया मोड़ स्थित

Banka News: अधिकारियों ने किया पैक्स गोदाम की जांच

Banka News: बेलहर(बांका)/ निज प्रतिनिधि प्रखंड क्षेत्र के कांवरिया पथ जिलेबिया मोड़ स्थित पैक्स गोदाम में कांवरियों से अवैध वसूली किए जाने का माला उजागर हुआ था। जिसे आपका लोक प्रिय अखबार हिंदुस्तान ने कांवरियों से अवैध वसूली का मामला उजागर शीर्षक से प्रमुखता से खबर लगाया था। खबर प्रकाशित होते ही जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी उमाकांत शर्मा और बीसीओ जितेंद्र कुमार ने जिलेबिया मोड़ पहुंचकर पैक्स गोदाम की जांच किया। इस मामले में संलिप्त लोगों से पूछताछ किया। इसके बाद पैक्स गोदाम के शौचालय और स्नानागार के पास निःशुल्क सेवा का बोर्ड लगवाया गया। विदित हो की पैक्स गोदाम एक सरकारी भवन है जहां कांवरियों के ठहरने, खाना बनाने, खाने का 200 रुपए और शौचालय और स्नान का 10 -10 रुपए प्रति कांवरिया लिया जा रहा था।

ये भी पढ़ें:Banka News: सार्वजनिक शौचालय बंद रहने से लोगों ने किया हंगामा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banka Latest News Banka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।