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Banka News: आईजी-एसपी ने की कांवरियों व डाक बम की सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: आईजी एवं एसपी ने संयुक्त रूप से त्रिलोकी सेवा सदन का किया उद्घाटनलपुर प्रक्षेत्र के आईजी विवेक कुमार एवं बांका एसपी अमितेश कुमार ने रविवार को कांवरिया

Banka News: आईजी-एसपी ने की कांवरियों व डाक बम की सेवा

Banka News: कटोरिया/चांदन, हिंदुस्तान टीम ।। भागलपुर प्रक्षेत्र के आईजी विवेक कुमार एवं बांका एसपी अमितेश कुमार ने रविवार को कांवरिया पथ के टांगेश्वर (सुईया) के समीप पहुंचकर शिवभक्त पैदल कांवरियों एवं डाक बम की सेवा की। साथ ही कांवर यात्रा के दौरान कांवरियों की सेवा कर अपनी अलग पहचान बना चुकी बेगूसराय त्रिलोकी सेवा सदन का उद्घाटन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सेवा सदन के पदाधिकारियों ने दोनों अधिकारियों का बुके, चादर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। आईजी विवेक कुमार ने कहा कि कांवरिया पथ पर शिवभक्तों के बीच आकर उन्हें विशेष आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है।

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श्रावणी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और जनसहभागिता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने त्रिलोकी सेवा सदन की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि लगातार दूसरे वर्ष इस सेवा शिविर के उद्घाटन का अवसर मिला है। यहां निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवा वास्तव में अनुकरणीय है और अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत है। ऐसे सेवा शिविरों के कारण लाखों कांवरियों की यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक बनती है। उन्होंने कहा कि लाखों कांवरियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। कांवरिया पथ पर जगह-जगह सुरक्षा बलों की तैनाती, सहायता केंद्र एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर प्रशासन तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वहीं एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि श्रावणी मेले में आने वाले प्रत्येक कांवरिया की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की जिम्मेदारी है। पूरे कांवरिया पथ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, लगातार गश्ती, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी तथा अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सेवा भाव के साथ श्रद्धालुओं की हरसंभव सहायता भी कर रहे हैं। उन्होंने त्रिलोकी सेवा सदन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यहां के स्वयंसेवक पूरी निष्ठा के साथ दिन-रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। प्रशासन और सेवा संस्थाओं के बेहतर समन्वय से ही श्रावणी मेला की व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। इस मौके सचिव प्रो सत्यदेव सिंह, उपाध्यक्ष बलराम प्रसाद सिंह, कृष्ण मोहन पप्पू, रामकल्याण सिंह, दीपक कुमार सिंह, निरंजन कुमार सिंह, हिमांशु कुमार, रंजेश कुमार, मुरारी गौतम के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, सुईया थानाध्यक्ष कन्हैया झा, जिलेबिया मोड़ थानाध्यक्ष राजू ठाकुर सदलबल मौजूद थे।

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