Banka News: मूसलाधार बारिश से किसानों ने ली राहत की सांस, धान रोपाई के कार्य में आएगी तेजी

Banka News: पंजवारा (बांका),निज प्रतिनिधि। क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मौसम मेहरबान हुआ है। पंजवारा और इसके आस-पास के इलाकों में मंगलवार रात को हुई मूसलाधार बारिश ने सूखे की कगार पर खड़े खेतों को संजीवनी दे दी है। सावन के महीने में अब तक झमाझम बारिश नहीं होने से जहां कृषि कार्य पूरी तरह ठप पड़ा था, वहीं इस मूसलाधार बारिश ने किसानों की मुरझाई उम्मीदों को दोबारा जिंदा कर दिया है। बारिश के बाद क्षेत्र के अन्नदाताओं ने बड़ी राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से पूरा क्षेत्र उमस भरी गर्मी की चपेट में था। आम लोग तो परेशान थे ही, पानी के अभाव में खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं। मंगलवार रात को आसमान में उमड़े बादलों ने ऐसी झड़ी लगाई कि मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मालूम हो कि पर्याप्त बारिश न होने के कारण क्षेत्र में अब तक धान की रोपनी का काम सिर्फ छिटपुट तरीके से ही हो पा रहा था। जो किसान केवल मॉनसून के भरोसे थे, उनकी चिंताएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं। लेकिन इस बारिश ने धान की रोपनी के लिए इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत का पैगाम भेजा है। कृषि जानकारों का मानना है कि इस जोरदार बारिश के बाद अब पूरे क्षेत्र में धान रोपनी का कार्य युद्ध स्तर पर और तेज गति से शुरू हो सकेगा。

पंजवारा एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में इन दिनों बिजली संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बिजली की दयनीय हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि, 24 घंटे में बमुश्किल से पांच से छह घंटे ही बिजली इन दिनों लोगों को नसीब हो पा रही है। इलाके में बिजली की लचर-पचर स्थिति के कारण लोग रतजगा करने को विवश हो रहें हैं। उपभोक्ताओं का आक्रोश सोशल साइट पर भी देखने को मिल रहा है,जहां पर लोग बिजली संकट की गंभीर स्थिति को देखते हुए कंपनी के खिलाफ सोशल साइट्स पर कमेंट्स लिखकर आक्रोश जता रहें हैं। बुधवार को भी बिजली की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कभी 33 हजार केवीए ब्रेकडाउन तो कभी 11 हजार केवीए ब्रेकडाउन के चलते क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्राय: बाधित रहती है। जिसे दुरुस्त करने में कई घंटे लग जाते हैं। बिजली की आंख मिचौनी से लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। जिससे कंपनी के खिलाफ लोगों के बीच आक्रोश भी पनप रहा है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो,वे लोग आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोगों का कहना है कि पूर्व में जब बिजली बौंसी फीडर से आती थी तब स्थिति कमोबेश ठीक-ठाक थी,लेकिन करीब दो तीन साल पूर्व बौंसी पावर सब स्टेशन से अलग कर इसे जब से बाराहाट पावर सब स्टेशन से कनेक्ट कर दिया गया। तब से पावर कट की स्थिति और गहरा गई है। वहीं बाराहाट विद्युत प्रक्षेत्र के जेई रविशंकर शर्मा ने बताया कि फॉल्ट के चलते बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है。