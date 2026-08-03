Banka News: सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़
Banka News: बांका जिले में सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन किया और पारिवारिक खुशियों की कामना की। हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना, और कई श्रद्धालुओं ने पूजा के लिए कतार में खड़े होकर शांतिपूर्ण पूजा संपन्न की।
Banka News: बांका, एक संवाददाता सावन माह की पहली सोमवारी पर बांका जिले के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल कामना की। मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कई श्रद्धालु सुबह से ही पूजा-अर्चना के लिए कतार में खड़े रहे। मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई थी। महिलाओं, युवाओं और बच्चों की भी अच्छी-खासी भागीदारी रही।
कई स्थानों पर भजन-कीर्तन और शिव आराधना का भी आयोजन किया गया। पहली सोमवारी को लेकर पूरे दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न होने से श्रद्धालुओं ने संतोष व्यक्त किया।
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