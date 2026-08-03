Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banka News: सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

Banka News: बांका जिले में सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन किया और पारिवारिक खुशियों की कामना की। हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना, और कई श्रद्धालुओं ने पूजा के लिए कतार में खड़े होकर शांतिपूर्ण पूजा संपन्न की।

Banka News: सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़

Banka News: बांका, एक संवाददाता सावन माह की पहली सोमवारी पर बांका जिले के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल कामना की। मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कई श्रद्धालु सुबह से ही पूजा-अर्चना के लिए कतार में खड़े रहे। मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई थी। महिलाओं, युवाओं और बच्चों की भी अच्छी-खासी भागीदारी रही।

ये भी पढ़ें:बांका :सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़

कई स्थानों पर भजन-कीर्तन और शिव आराधना का भी आयोजन किया गया। पहली सोमवारी को लेकर पूरे दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न होने से श्रद्धालुओं ने संतोष व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब।
ये भी पढ़ें:Pakur News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banka Latest News Banka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।