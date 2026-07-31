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Banka News: बांका : सिविल सर्जन ने किया स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बेलहर प्रखंड में श्रावणी मेला के पहले दिन सिविल सर्जन डा जितेंद्र कुमार सिंह ने कांवरिया पथ पर स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण किया। इस वर्ष दो नए शिविर जोड़े गए हैं, जिसमें चिकित्सा सेवाओं की पूरी व्यवस्था है। डॉक्टर, एएनएम, फार्मासिस्ट और एम्बुलेंस की सुविधा के साथ, कांवरियों को आसानी से चिकित्सा सहायता दी जाएगी।

Banka News: बांका : सिविल सर्जन ने किया स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण

Banka News: बेलहर(बांका), निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के पहले दिन गुरुवार को बांका सिविल सर्जन डा जितेंद्र कुमार सिंह ने प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले कांवरिया पथ के स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य शिविरों में मुक्कमल चिकित्सा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया की बेलहर प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले कांवरिया पथ में इस वर्ष दो स्वास्थ्य शिविर बढ़ाए गए हैं। कांवरियों की चिकित्सा सेवा के लिए प्रखंड क्षेत्र के धौरी, जोरीपार, शिवलोक, जमुइया धर्मशाला, चंदन नगर और जिलेबिया मोड़ में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सक, एएनएम, फार्मासिस्ट, सीएचओ, स्वास्थ्यकर्मी के साथ साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है।

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प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में दो बेड ऑक्सीजन युक्त रखे गए हैं। प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में स्नेक बाइट और डॉग बाइट के इंजेक्शन रखे गए हैं। उन्होंने बताया की सुल्तानगंज से बाबा धाम जाने वाले किसी भी कांवरिया को परेशानी नहीं हो उन्हें सुगमता से चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। सिविल सर्जन के निरीक्षण के दौरान, डीपीएम ब्रजेश सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा अनिल कुमार सिंह, डा खेमानी गोपाल राम, राजेश कुमार आदि उपस्थित थे।

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