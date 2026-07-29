Banka News: गुरु पूर्णिमा को लेकर मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए उमड़ी भीड़
Banka News: पंजवारा(बांका),निज प्रतिनिधि। क्षेत्र के प्रसिद्ध लबोखरनाथ मंदिर,पैर पहाड़ी स्थित शिवपुरी मंदिर, गढ़ीनाथ,कष्टहरनाथ,उल्टा महादेव आदि शिव मंदिरों में लो
Banka News: पंजवारा(बांका),निज प्रतिनिधि। बुधवार को गुरु पूर्णिमा को लेकर पंंजवारा एवं इसके आस-पास के क्षेत्र के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा-अर्चना के लिए उमड़ पड़ी। क्षेत्र के प्रसिद्ध लबोखरनाथ मंदिर,पैर पहाड़ी स्थित शिवपुरी मंदिर, गढ़ीनाथ,कष्टहरनाथ,उल्टा महादेव आदि शिव मंदिरों में लोगों की भीड़ सुबह-सवेरे से ही पूजा-अर्चना करने के लिए उमड़ पड़ी। इसके अलावे लोगों ने देवघर एवं बासुकीनाथ धाम जाकर भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूजा-पाठ किया। गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान की महत्ता को लेकर लोगों ने गंगा स्नान व मंदार स्थित पवित्र पापहरणी सरोवर में डुबकी लगाकर अन्न,द्रव्य,वस्त्र आदि का दान किया।
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