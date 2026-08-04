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Banka News: सावन की पहली सोमवारी पर सरस्वती शिशु वाटिका के बच्चों ने निकाली भव्य कांवड़ शोभायात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि।ड़ शोभायात्रा का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रज किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर

Banka News: सावन की पहली सोमवारी पर सरस्वती शिशु वाटिका के बच्चों ने निकाली भव्य कांवड़ शोभायात्रा

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। सावन मास की प्रथम सोमवारी के पावन अवसर पर सोमवार को चमन साह सरस्वती शिशु वाटिका, जगतपुर, बांका के प्रांगण में भव्य कांवड़ शोभायात्रा का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रज किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया और चारों ओर "बोल बम" एवं "हर-हर महादेव" के जयघोष गूंजते रहे। मौक़े पर प्रधानाचार्य ब्रज किशोर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि, सनातन धर्म में सावन मास की कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, समर्पण, अनुशासन और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि, कांवड़ को कंधे पर उठाकर पैदल चलने से व्यक्ति में विनम्रता, सेवा-भाव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।

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साथ ही इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक परंपराओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं।इस दौरान विद्यालय के मीडिया प्रमुख अमलेन्दु कुमार सिंह ने बताया कि, शोभायात्रा में विद्यालय के नन्हे-मुन्हे छात्र-छात्राओं ने भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, नंदी तथा अन्य पौराणिक पात्रों का मनमोहक स्वरूप धारण किया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यालय से निकली शोभायात्रा विजयनगर स्थित महादेव स्थान शिव मंदिर पहुंची, जहां बच्चों एवं आचार्यों ने विधि-विधान के साथ शिवलिंग पर जलार्पण एवं पुष्पार्चन कर सुख-समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही धार्मिक गीतों, जयघोषों और आकर्षक झांकियों से वातावरण पूरी तरह शिवमय बना रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संरक्षक के रूप में आचार्य विश्वजीत कुमार भारती, माधव कुमार पाठक, आचार्या संगीता कुमारी मिश्रा, श्वेता कुमारी, सुनीता कुमारी, सेविका नंदा देवी, अंजनी साह एवं बिजली कुमारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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