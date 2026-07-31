Banka News: बांका : गुरु पूर्णिमा पर मंदिर में जलाए गए 1101 दीप

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता। अमरपुर शहर के पैनियानाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार की रात में 1101 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर एवं मंदिर के चारों ओर दीपों को सजाया गया तथा अंधेरा होते ही दीपों के प्रज्ज्वलित होने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं में श्रद्धा एवं उत्साह का माहौल बन गया। दीपों की रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा। समिति के सदस्यों ने बताया कि करीब 36 वर्ष बाद मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपों की रोशनी के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना की तथा सभी के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।