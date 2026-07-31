Banka News: बांका : गुरु पूर्णिमा पर मंदिर में जलाए गए 1101 दीप
Banka News: अमरपुर शहर के पैनियानाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 1101 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर में दीपों को सजाया गया। 36 वर्ष बाद आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की, और सुख-समृद्धि की कामना की।
Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता। अमरपुर शहर के पैनियानाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार की रात में 1101 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर एवं मंदिर के चारों ओर दीपों को सजाया गया तथा अंधेरा होते ही दीपों के प्रज्ज्वलित होने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं में श्रद्धा एवं उत्साह का माहौल बन गया। दीपों की रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा। समिति के सदस्यों ने बताया कि करीब 36 वर्ष बाद मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपों की रोशनी के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना की तथा सभी के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।
इस दौरान हर हर महादेव का जयघोष पूरे शहर में गूंजता रहा। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी गोपाल कुमार, जयकिशन कुमार, सक्षम कुमार, सोनू कुमार, अजय कुमार समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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