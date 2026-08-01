Banka News: जनता दरबार में मिली राहत, 1.92 लाख रुपये का बिजली बिल घटकर हुआ 520 रुपया

Banka News: बांका, निज संवाददाता। के कारण वह और उनका परिवार काफी समय से मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे थे। जानकारी मिलने पर विभा कुमारी की पुत्री ने जि

Banka News: बांका, निज संवाददाता। अमरपुर प्रखंड की निवासी श्रीमती विभा कुमारी को जिला पदाधिकारी के जनता दरबार से बड़ी राहत मिली। लंबे समय से बिजली कनेक्शन बंद रहने के बावजूद उनके नाम पर लगभग 1 लाख 92 हजार रूपये का बिजली बिल बकाया दर्ज был। वहीं गलत बिल के कारण वह और उनका परिवार काफी समय से मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे थे। जानकारी मिलने पर विभा कुमारी की पुत्री ने जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल द्वारा प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में आवेदन देकर पूरे मामले से अवगत कराया।

शिकायत का समाधान जनता दरबार में शिकायत की सुनवाई के बाद जिला पदाधिकारी ने विद्युत विभाग को मामले की विस्तृत जांच कराने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जांच की। जांच के दौरान बिजली बिल में तकनीकी त्रुटि सामने आई।इसके बाद आवश्यक सुधार करते हुए लगभग 1.92 लाख रूपये का बकाया बिल घटाकर मात्र 520 रूपये कर दिया गया। इससे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली। जबकि मामले के समाधान के बाद जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को निर्देश दिया कि इस प्रकार की शिकायतों की गंभीरता से जांच कर उनका त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासनिक कार्रवाई साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को विभागीय त्रुटियों के कारण अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। समस्या का शीघ्र समाधान होने पर विभा कुमारी एवं उनके परिवार ने राहत की सांस ली और जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। यह मामला जनता दरबार की प्रभावी कार्यप्रणाली और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आया。