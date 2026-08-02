Banka News: कटोरिया बाजार में वाहन की चपेट में आने से अज्ञात महिला की मौत

Banka News: कटोरिया (बांका), निज प्रतिनिधि। कटोरिया बाजार सुईया रोड स्थित दुर्गा मंदिर के समीप शनिवार को सड़क हादसे में एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे ईलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कटोरिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मृतका की उम्र लगभग 40 वर्ष प्रतीत हो रही है। उसकी पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला अक्सर कटोरिया हाट में दातून बेचकर अपना जीवनयापन करती थी।

शनिवार को वह बाजार के सुईया रोड स्थित दुर्गा मंदिर के समीप सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला गंभीर रूप से जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़ी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों द्वारा जख्मी महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना अस्पताल प्रबंधन द्वारा कटोरिया थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस मृतका की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर दुर्घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला की पहचान होने के बाद उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी तथा मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।