Banka News: कानीमोह सिंचाई वियर से नहीं मिल रही सिंचाई सुविधा, किसानों ने किया प्रदर्शन

Banka News: फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि। फुल्लीडुमर प्रखंड के कानीमोह सिंचाई वियर से क्षेत्रीय किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा नहीं मिलने के विरोध में मंगलवार को किसानों ने जोरदार प्रदर्शन कर सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने अधूरे पड़े निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कर वियर से नियमित सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की। किसानों ने बताया कि कानीमोह सिंचाई वियर से कानीमोह, खड़ौआ, राता, कनौदी, धुसरी और घुठियारा समेत आधा दर्जन गांवों के करीब एक हजार एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती है। पांच दशक बाद करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से वियर का जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण किसानों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

नहर और डांड़ की समुचित सफाई एवं मरम्मत नहीं होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसान प्रभाकर यादव, दिवाकर यादव, रामप्रवेश राय, मोतीलाल यादव, जयप्रकाश मंडल, प्रकाश चंद्र, पवन यादव, आदित्य यादव, जयराम राय, डॉ. विपिन बिहारी सहित अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने से सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। उन्होंने बताया कि मजबूरी में क्षेत्र के किसानों ने आपस में करीब एक लाख रुपये चंदा जुटाकर डांड़ और नहर की साफ-सफाई कराई, ताकि किसी तरह धान की फसल के लिए पानी खेतों तक पहुंच सके।किसानों ने सरकार और सिंचाई विभाग से अधूरे कार्य को अविलंब पूरा कर कानीमोह सिंचाई वियर को पूरी क्षमता से चालू कराने तथा क्षेत्र के किसानों को नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर वे व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे।