Banka News: बांका : बेलारी में किसान के दरवाजे से दो बकरे की चोरी, मामला पहुंचा थाने
Banka News: शंभूगंज (बांका) में चोरों ने एक किसान विपिन साह के दरवाजे से दो बकरों की चोरी की। किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। चोरों ने दिनदहाड़े घटना को अंजाम दिया, जबकि किसान ने बकरों को घर के दरवाजे पर बांध रखा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Banka News: शंभूगंज (बांका), एक संवाददाता। थाना क्षेत्र में चोर गिरोह सक्रिय है। चोरों ने अब भेंड़ व बकरी को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चुटिया बेलारी पंचायत स्थित बेलारी में दिनदहाड़े करीब दो बजे एक किसान विपिन साह के दरवाजे से दो बकरे (खस्सी) की चोरी हो गई। मामले को लेकर पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत की। पीड़ित किसान ने बताया कि खेती-किसानी और पशुपालन कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ही उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। दोनों बकरों को दिन में घर के दरवाजे पर बांधकर रखता था और रात में घर के अंदर कर लेते थे।
बुधवार दोपहर घर का दरवाजा सुनसान देख चोर मौके का फायदा उठाकर दोनों बकरे खोल ले भागे। बहुत खोजबीन किया। जब कहीं सटीक पता नहीं चला तो थाना में थानाध्यक्ष ने रक्षा की गुहार लगाते हुए बकरा बरामदगी की मांग तेज हो गई है। भागते हुए बकरा चोर की फोटो कहीं किसी रास्ते में सीसीटीवी फुटेज की सहायता से घटना का उद्भेदन किया जा सकता है। थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई होगी।
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