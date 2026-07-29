Banka News: शंभूगंज में हल्का कर्मचारी की विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित
Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता सम्मान - समारोह आयोजित किया गया। शंभूगंज से स्थानांतरण होने वाले हल्का कर्मचारी लोकेश कुमार, परमानंद कुमार, विश्वजीत चौहा
Banka News: शंभूगंज (बांका), एक संवाददाता। शंभूगंज अंचल कार्यालय में स्थानांतरित हुए राजस्व हल्का कर्मचारियों के सम्मान में बुधवार को प्रखंड सभागार भवन में एक विदाई सह सम्मान - समारोह आयोजित किया गया। शंभूगंज से स्थानांतरण होने वाले हल्का कर्मचारी लोकेश कुमार, परमानंद कुमार, विश्वजीत चौहान, मनीष कुमार एवं अभिनंदन कुमार सिंह को फूल-माला पहनाकर एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम में अंचलाधिकारी जुगनू रानी, राजस्व अधिकारी अभय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात केसरी, सांख्यिकी पदाधिकारी बाल कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर सुजीत कुमार सिंह, दिनेश कुमार सहित अंचल कार्यालय के सभी अमीन एवं कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने स्थानांतरित कर्मचारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विदाई समारोह के दौरान कर्मियों की आंखें नम हो गई। सभी ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दी।
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