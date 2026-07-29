Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banka News: शंभूगंज में हल्का कर्मचारी की विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता सम्मान - समारोह आयोजित किया गया। शंभूगंज से स्थानांतरण होने वाले हल्का कर्मचारी लोकेश कुमार, परमानंद कुमार, विश्वजीत चौहा

Banka News: शंभूगंज में हल्का कर्मचारी की विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित

Banka News: शंभूगंज (बांका), एक संवाददाता। शंभूगंज अंचल कार्यालय में स्थानांतरित हुए राजस्व हल्का कर्मचारियों के सम्मान में बुधवार को प्रखंड सभागार भवन में एक विदाई सह सम्मान - समारोह आयोजित किया गया। शंभूगंज से स्थानांतरण होने वाले हल्का कर्मचारी लोकेश कुमार, परमानंद कुमार, विश्वजीत चौहान, मनीष कुमार एवं अभिनंदन कुमार सिंह को फूल-माला पहनाकर एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम में अंचलाधिकारी जुगनू रानी, राजस्व अधिकारी अभय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात केसरी, सांख्यिकी पदाधिकारी बाल कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर सुजीत कुमार सिंह, दिनेश कुमार सहित अंचल कार्यालय के सभी अमीन एवं कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने स्थानांतरित कर्मचारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विदाई समारोह के दौरान कर्मियों की आंखें नम हो गई। सभी ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banka Latest News Banka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।