Banka News: बांका : 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के तहत छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक

Banka News: बांका के प्रोन्नत मध्य विद्यालय खड़ीहारा उर्दू में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत विशेष सखी वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, सुरक्षा, महिला अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। बाल विवाह, दहेज प्रथा, और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर जानकारी दी गई।

Banka News: बांका, एक संवाददाता। महिला एवं बाल विकास निगम, बांका के अंतर्गत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (डीएचईडब्ल्यू) द्वारा बाराहाट प्रखंड के प्रोन्नत मध्य विद्यालय खड़ीहारा उर्दू (बालक) में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत विशेष सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को शिक्षा, सुरक्षा, महिला अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम के दौरान जानकारी जबकि कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा जैसे विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़े रहने, आत्मनिर्भर बनने तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। मौक़े पर वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ शेखर कुमार दास ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सहित सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों और महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। वहीं जेंडर स्पेशलिस्ट श्रीकांत कुमार ने महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा मिशन शक्ति योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

महिला हेल्पलाइन की जानकारी उन्होंने कहा कि, किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर महिलाएं हेल्पलाइन नंबर 181 तथा बच्चों से संबंधित समस्याओं के लिए 1098 पर संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने आगे बताया कि, महिलाओं और किशोरियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमाकांत कुमार, शिक्षक मो. सुबहान, ईमाम हसन, प्रतिभा कुमारी सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।