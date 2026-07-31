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Banka News: बांका : ई रिक्शा पलटने से एक यात्री घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: अमरपुर (बांका) में छतहरा मोड़ के पास एक ई रिक्शा पलटने से युवक चुन्नी कुमार घायल हो गया। घरेलू काम के बाद लौटते समय गाड़ी अनियंत्रित हो गई। स्थानीय निवासियों ने सूचना देकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसका उपचार किया और उसे खतरे से बाहर बताया।

Banka News: बांका : ई रिक्शा पलटने से एक यात्री घायल

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता। अमरपुर-बांका पथ पर आनंद मार्ग के समीप छतहरा मोड़ पर गुरुवार को ई रिक्शा पलटने से गाड़ी पर सवार एक युवक जख्मी हो गया। जेठौर मंझगांय गांव के घायल चुन्नी कुमार ने बताया कि वह घरेलू काम से इंग्लिश मोड़ आए थे, वहां से वह ई रिक्शा से अपने घर लौट रहे थे कि छतहरा मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें वह जख्मी हो गए। वहां मौजूद ग्रामीणों ने घटना की सूचना उनके परिजनों को दी तथा उन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया जहां डॉक्टर ने उनका उपचार किया। डॉक्टर ने घायल युवक की स्थिति खतरे से बाहर बताई है।

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