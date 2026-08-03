Banka News: मौसम ने बढ़ाया उत्साह, कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश बनी राहत

Banka News: कटोरिया (बांका) में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवरियों की धार्मिक आस्था देखने के लायक है। कांवरिया झारखंड के देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के लिए बढ़ते हुए धूप-पानी की परवाह न करते हुए अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं। इस दौरान मौसम भी सुहावना बना रहा।

Banka News: कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवरियों की धार्मिक आस्था की बयार बह रही है। कांवरिया पूरी धार्मिक निष्ठा व तन्मयता के साथ झारखंड के देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के लिये बढ़ते जा रहे है। कांवरिया पथ में असंख्य कांवरिया बाबा को जलाभिषेक करने के लिये बोलबम-बोलबम की जयघोष करते हुए धूप-पानी की परवाह न करते हुए मंजिल की ओर अग्रसर हैं। भगवान भी अपनी भक्तों को बारिश बरसाकर काफी राहत पहुंचा रहे हैं।

मौसम का प्रभाव धूप नहीं रहने से कांवरिया कहीं भी ज्यादा देर न रुककर अपने गंतव्य स्थान तक बढ़ रहे हैं। रविवार को पूरा दिन मौसम सुहावना रहा। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश कांवरियों को भिंगाती रही। मौसम में नरमी आने से कांवरिया पथ में कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हालांकि कभी कभार हो रही तेज बारिश की वजह से कांवरियों को रुकना भी पड़ रहा है। पथ में हमेशा कांवरियों की श्रृंखला जुड़ी नजर आ रही है।

कांवरियों की उत्साह दोनोंपहर में भी कांवरिया पथ पर कांवरियों का रैला देखते बनता था। सेवा शिविरों में चल रहे कार्यक्रमों को देखने के लिए कांवरिया कांधे पर कांवर लेकर ही थोड़ी देर झूमकर आगे बढ़ जा रहे हैं। सम्पूर्ण कांवरिया पथ भोले बाबा के जयकारे एवं कांवरों की रुनझुन ध्वनि से गुंजायान हो रहा है। कांवरिया पथ के जिलेबिया मोड़ से इनारावरण के हड़हार तक जंगल- पहाड़ भी हर हर महादेव, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूरी है आदि जयकारे से गूंज उठा है। जंगल-पहाड़ों एवं नदियों से गुजरते कांवरियों की केसरिया कतार विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर रही है। हर जगह जले दीप-धूप के सुगंध से आस्था और भक्ति का संगम बना हुआ है। चारों तरफ बज रहे हाथी न घोड़ा न कोनो सवारी पैदल ही आईबों तोर दुवारी हे भोलेनाथ आदि गीत कांवरियों को ऊर्जा प्रदान कर रही है।

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फोटो कैप्शन- सुहावने मौसम में टांगेश्वर के पास से गुजरता कांवरियों का रैला