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Banka News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: पंजवारा(बांका),निज प्रतिनिधि। वरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। क्षेत्र के गढ़ीनाथ महादेव यंदिर, नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर ,कष्टहरनाथ महादेव मंदिर, संकट

Banka News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शिवालय

Banka News: पंजवारा(बांका), निज प्रतिनिधि। सावन के पावन महीने के पहले दिन गुरुवार को सुबह से ही शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हाथ में गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लिए श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। क्षेत्र के गढ़ीनाथ महादेव यंदिर, नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर ,कष्टहरनाथ महादेव मंदिर, संकट मोचन स्थित शिव मंदिर, वैदाचक सहित क्षेत्र के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही पूजा-अर्चना का दौर चलता रहा। श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना करते हुए विधि-विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की।

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मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ के बीच पूरे दिन धार्मिक आयोजनों का क्रम चलता रहा। वहीं, सावन मास के प्रारंभ होते ही स्थानीय बाजारों में भी पूजन सामग्री और फलों की दुकानों पर चहल-पहल बढ़ गई है।

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