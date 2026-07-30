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Banka News: साइबर ठगों ने युवक के खाते से उड़ाए एक लाख रुपये, साइबर थाना बांका में शिकायत की सलाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बाराहाट, निज प्रतिनिधि। एक लाख रुपये की निकासी कर ली।पीड़ित सरदेव कुमार ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें किसी योजना के नाम पर पहले मात्र एक रुपये का ड

Banka News: साइबर ठगों ने युवक के खाते से उड़ाए एक लाख रुपये, साइबर थाना बांका में शिकायत की सलाह

Banka News: बाराहाट, निज प्रतिनिधि। साइबर ठग इन दिनों लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला बाराहाट प्रखंड के कैतपुरा गांव का है। जहां एक युवक के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बाराहाट के बचत खाते से साइबर अपराधियों ने एक लाख रुपये की निकासी कर ली।

घटना का विवरण

पीड़ित सरदेव कुमार ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें किसी योजना के नाम पर पहले मात्र एक रुपये का डोनेशन करने के लिए कहा। इसके बाद प्रक्रिया पूरी कराने के बहाने उनके खाते से पहले 465 रुपये की निकासी हुई। इसके कुछ ही देर बाद 29 जुलाई को उनके खाते से 90 हजार रुपये कट गए। जब तक वह कुछ समझ पाते उनके खाते से 10 हजार रुपये और निकाल लिए गए। इस तरह कुल एक लाख रुपये साइबर ठगों ने उड़ा लिए।

बैंक और पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित तत्काल बैंक पहुंचे। और चेक के माध्यम से अपने बचत खाते में बची राशि की निकासी कर ली। इसके बाद उन्होंने बैंक प्रबंधक को मौखिक रूप से पूरे मामले की जानकारी दी। शाखा प्रबंधक ने खाते का स्टेटमेंट उपलब्ध कराते हुए उन्हें साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। पीड़ित ने बाराहाट थाना पहुंचकर भी मामले की जानकारी दी। इस संबंध में थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि यह मामला साइबर अपराध से जुड़ा है।

लोगों के लिए सलाह

इसलिए इसकी शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराई जानी चाहिए। वहां शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कम समय में रकम दोगुनी करने निवेश पर भारी मुनाफा दिलाने या किसी भी तरह का लालच देने वाले अनजान लोगों के झांसे में न आएं। किसी भी लिंक पर क्लिक करने ओटीपी साझा करने या ऑनलाइन भुगतान करने से पहले पूरी तरह सतर्क रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

साइबर ठगों ने कितने रुपये निकाले?
साइबर ठगों ने कुल एक लाख रुपये निकाले।
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