Banka News: बांका : अवैध बालू परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तीन वाहन जब्त
Banka News: बांका जिले में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अमरपुर में अवैध बालू परिवहन में संलिप्त जुगाड़ गाड़ी और हाइवा जब्त हुए। एक अन्य हाइवा गीले और बिना ढके बालू के परिवहन के आरोप में जब्त किया गया। प्रशासन ने बालू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की बात कही।
Banka News: बांका, निज संवाददाता। बांका डीएम अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बुधवार को विशेष अभियान चलाया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से अमरपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन की सूचना मिलने के बाद खनन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई की।
अवैध बालू निर्माण के खिलाफ कार्रवाई
वहीं इस अभियान के दौरान अमरपुर में अवैध बालू परिवहन में संलिप्त एक जुगाड़ गाड़ी और एक हाइवा को जब्त किया गया। जबकि रजौन क्षेत्र में गीला एवं बिना ढके बालू का परिवहन करने के आरोप में एक अन्य हाइवा को भी जब्त किया गया। इसके अलावा भदरिया और खंजरपुर क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों को काटकर अवरुद्ध कर दिया गया, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
प्रशासन की सख्त नीति
साथ ही प्रशासन ने बताया कि, पुलिस के सहयोग से बोरी में रेत भरकर अवैध बालू का कारोबार करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौक़े पर समाहर्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि, जिले में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि, बालू माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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