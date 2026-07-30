Banka News: खाद दुकानों पर जिला कृषि पदाधिकारी की छापेमारी, अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी

Banka News: फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि। जिला कृषि पदाधिकारी त्रिपुरारी शर्मा ने फुल्लीडुमर एवं खेसर बाजार स्थित विभिन्न खाद-बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किय

Banka News: फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि। जिले में खाद की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली तथा मिलावटी उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला कृषि पदाधिकारी त्रिपुरारी शर्मा ने फुल्लीडुमर एवं खेसर बाजार स्थित विभिन्न खाद-बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण प्रक्रिया जांच के दौरान फुल्लीडुमर बाजार के अंशु कृषि केंद्र, वीणा कृषि केंद्र, देव कृषि केंद्र, राजेश कृषि केंद्र, राजा बाबू कृषि केंद्र समेत खेसर बाजार के कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान स्टॉक पंजी, वितरण पंजी, पॉस मशीन की अद्यतन स्थिति, लाइसेंस, सूचना पट्ट एवं अन्य अभिलेखों का गहन सत्यापन किया गया।

किसानों की शिकायतें जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर किसानों की शिकायतों के आलोक में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि खाद की कालाबाजारी, मिलावटी उर्वरकों की बिक्री तथा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। जांच के दौरान फुल्लीडुमर स्थित वीणा कृषि केंद्र में पॉस मशीन की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर संचालक को तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

किसानों का आंदोलन की चेतावनी इस दौरान किसान राजकिशोर देव, जीवन सिंह, नीतीश कुमार, नरेश महतो एवं परमेश्वर राय सहित अन्य किसानों ने वीणा कृषि केंद्र पर अधिक कीमत वसूलने और खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जांच दल में प्रखंड कृषि पदाधिकारी रुचि भारती, कृषि समन्वयक जियाउल मुस्तफा एवं नरेंद्र कुमार भी मौजूद थे。