Banka News: कोर्ट के आदेश के बावजूद पोखर पर कब्जा, रंगदारी न देने पर जान से मारने की दी धमकी,केस दर्ज ।

Banka News: पंजवारा(बांका),निज प्रतिनिधि। पंजवारा थाना क्षेत्र से अदालती आदेशों की अवहेलना और दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के बावजूद दबंगों द्वारा जबरन जमीन जोतने, पोखर से पानी निकालने और 50 हजार की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पंजवारा थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला पंजवारा थाना के अंतर्गत मौजा कसबा मंदार थाना नंबर 383, खाता नंबर 1 के खेसरा नंबर 241, 242 और 245 से जुड़ा है।अमरपुर थाना क्षेत्र के जेठौर मझगाएं निवासी सुधाकर प्रसाद सिंह ने पंजवारा थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में बताया कि यह जमीन उनकी पुश्तैनी और वैधानिक है, जिस पर वर्ष 1979 के पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के आलोक में वे लगातार रसीद कटाते आ रहे हैं।

पीड़ित के अनुसार, ग्रामीण राजनीति के तहत कुछ लोग इस जमीन को बिहार सरकार की घोषित करवाना चाहते थे, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने 16 मई 2024 को जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, खेसरा नंबर 241 और 242 (राजा रानी पोखर) में पीड़ित सुधाकर प्रसाद सिंह द्वारा मछली पालन का कार्य किया जाता है। आरोप है कि 27 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच, शिव नगर निवासी कृपेश सिंह उर्फ घुंघरू सिंह अपने 5-6 अज्ञात साथियों के साथ पोखर पर पहुंचे। दबंगों ने वहां गाली-गलौज करते हुए मोटर लगाकर जबरन पोखर का पानी निकालना शुरू कर दिया। जब पीड़ित ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने धमकी दी कि अगर यहाँ मछली मारना और पालना है, तो 50 हजार की रंगदारी देनी होगी। दोबारा पोखर पर आए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़ित ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया कि एक अन्य आरोपी सबलपुर यादव टोला निवासी राधे यादव ने कोर्ट के यथास्थिति आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए 20 जुलाई 2026 को खेसरा नंबर 245 (रकबा 81 डिसमिल) की जमीन को जबरन ट्रैक्टर से जोत दिया। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए कहा कि जहाँ जाना है जाओ, हम इस खेत को जोतेंगे।पुलिस ने दर्ज की एफआईआर : मामले की गंभीरता और कोर्ट के आदेश के उल्लंघन को देखते हुए पंजवारा थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में पंजवारा थाना केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 324(2), 308(4), 352, 351(3), और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पंजवारा एसएचओ चंदन कुमार के निर्देशानुसार, सब-इंस्पेक्टर मोहन शर्मा को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। पंजवारा थाना के थानाध्यक्ष चंदन कुमार का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।