Banka News: भ्रष्टाचार की चपेट में बांका जिला परिषद कार्यालय

Banka News: फॉलोअपफॉलोअप निगरानी की कार्रवाई के बाद दिनभर होती रही चर्चा, जिप कार्यालय की कार्यशैली फिर सवालों के घेरे में राजनीति, कमीशनखोरी

Banka News: बांका, निज संवाददाता। जिला परिषद कार्यालय में सोमवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की रिश्वतखोरी के खिलाफ हुई कार्रवाई का असर मंगलवार को पूरे दिन बांका शहर में देखने को मिला। बाजार, चौक-चौराहों, सरकारी कार्यालयों और चाय दुकानों पर दिनभर इसी कार्रवाई की चर्चा होती रही। सोमवार को हुई छापेमारी में जिला परिषद कार्यालय के दो लोगों की गिरफ्तारी और कई कर्मियों सहित जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि वर्तमान में पूरी तरह भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया है बांका का जिला परिषद कार्यालय।

राजनीतिक टिप्पणियाँ शहर में एक वर्ग इस कार्रवाई को राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देख रहा है, जबकि बड़ी संख्या में लोग इसे संवेदकों और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच लंबे समय से चल रही कथित कमीशनखोरी के विवाद का परिणाम बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि विकास योजनाओं में कमीशन को लेकर लंबे समय से असंतोष था, जिसका अंततः परिणाम निगरानी की कार्रवाई के रूप में सामने आया। दरअसल, जिला परिषद कार्यालय की कार्यप्रणाली पहले भी कई बार सवालों के घेरे में रही है। कुछ माह पूर्व बांका सांसद गिरधारी यादव ने पंचायत राज विभाग को पत्र लिखकर जिला परिषद कार्यालय की कार्यशैली तथा विकास योजनाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम का गठन भी किया था। हालांकि उस जांच में कोई बड़ा निष्कर्ष सामने नहीं आया, लेकिन जिला परिषद के अधिकांश टेंडर अध्यक्ष राजेंद्र यादव के पुत्र की कंपनी चौबटिया कंस्ट्रक्शन को मिलने को लेकर लगातार सवाल उठते रहे।

विधानसभा में मुद्दा जिला परिषद में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा विधानसभा तक भी पहुंचा। एक विधायक ने सदन में कई बार जिला परिषद कार्यालय की कार्यशैली और विकास योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए थे। इसके बाद जिला परिषद के भीतर सदस्यों और अध्यक्ष के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। स्थिति यहां तक अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, हालांकि अध्यक्ष उस दौरान अपना बहुमत बचाने में सफल रहे थे। अब सोमवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में दो लोगों की गिरफ्तारी तथा कई कर्मियों और अध्यक्ष का नाम प्राथमिकी में आने के बाद पुरानी चर्चाओं को भी नया बल मिल गया है, शहर में लोग इस कार्रवाई के दूरगामी प्रभावों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इसका असर केवल जिला परिषद कार्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विकास योजनाओं के संचालन और आगामी पंचायत चुनाव की राजनीति पर भी पड़ेगा। चूंकि पंचायत चुनाव की अवधि लगभग एक वर्ष आगे बढ़ चुकी है, ऐसे में जिला परिषद सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए अतिरिक्त समय मिला है। कुछ सदस्यों का कहना है कि निगरानी की इस कार्रवाई के बाद कार्यालय में कथित कमीशनखोरी और संवेदकों की मनमानी पर अंकुश लगने की उम्मीद जगी है, जिससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ सकती है। इधर मंगलवार को चेहल्लुम पर्व के कारण जिले के अधिकांश सरकारी कार्यालय बंद रहे, लेकिन इसके बावजूद सरकारी महकमों में निगरानी की कार्रवाई का असर साफ दिखाई दिया।