Banka News: बांका जिला परिषद कार्यालय में भ्रष्टाचार की परतें खुलने की चर्चा तेज, निगरानी कार्रवाई के बाद गर्म रहा माहौल

Banka News: फॉलोअपफॉलोअप सोमवार को एक लाख 26 हजार घुस के पैसे के साथ निगरानी ने किया था दो कर्मियों को गिरफ्तार बांका, वरीय संवाददाता बांका

Banka News: बांका, वरीय संवाददाता बांका जिला परिषद कार्यालय में निगरानी विभाग की कार्रवाई के दो दिन बाद भी बुधवार को भी पूरे दिन माहौल गर्म रहा। घूस लेते दो कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद कार्यालय परिसर में जनप्रतिनिधियों, संवेदकों, कर्मचारियों और आम लोगों के बीच विभिन्न योजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चर्चाओं का दौर जारी रहा। हालांकि कार्यालय का माहौल पूरी तरह शांत दिखा। कार्यालय आने वाले अधिकांश लोगों के बीच यही सवाल था कि यदि निगरानी विभाग या अन्य सक्षम एजेंसी वित्तीय अभिलेखों और योजनाओं की गहन जांच कराए तो कई और चौंकाने वाले मामले सामने आ सकते हैं।

घूसखोरी और कार्रवाई सोमवार को एक संवेदक के शिकायत पर निगरानी विभाग की टीम ने जिला परिषद कार्यालय में छापेमारी कर सेवानिवृत जेई ओमप्रकाश मंडल एवं उसके रिश्तेदार रात्री पहरी जागेश्वर मंडल को एक लाख 26 हजार रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद से ही जिला परिषद कार्यालय सुर्खियों में है। मामले में जिला परिषद अध्यक्ष राजेन्द्र यादव सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुधवार को भी कार्यालय में सामान्य कामकाज तो हुआ, लेकिन हर तरफ निगरानी की कार्रवाई और संभावित जांच को लेकर ही चर्चाएं होती रहीं। कई संवेदकों का कहना था कि वर्षों से योजनाओं के क्रियान्वयन और भुगतान प्रक्रिया को लेकर शिकायतें उठती रही हैं, लेकिन उन पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई। कमिशनखोरी चरम पर हो रही है। कार्यालय परिसर में यह चर्चा भी जोरों पर रही कि कुछ योजनाओं में एक ही कार्य पर दो-दो बार राशि निकासी किए जाने के आरोप पहले भी सामने आते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी सक्षम प्राधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इसके बावजूद लोगों का मानना है कि यदि सभी योजनाओं की तकनीकी और वित्तीय जांच कराई जाए तो कई मामलों की सच्चाई सामने आ सकती है। कई लोगों ने यह भी चर्चा की कि योजनाओं के चयन, प्राक्कलन, मापी, भुगतान और उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उनका कहना था कि यदि सभी अभिलेखों का मिलान कराया जाए तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि योजनाओं का क्रियान्वयन नियमानुसार हुआ या नहीं।

कर्मचारियों की सतर्कता इधर, निगरानी विभाग की कार्रवाई के बाद जिला परिषद कार्यालय के कर्मचारियों में भी सतर्कता देखी गई। कई कर्मचारी पूरे दिन अनावश्यक टिप्पणी करने से बचते रहे। वहीं, आम लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक जांच की शुरुआत बनाकर दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जिला परिषद कार्यालय में चर्चाओं का बाजार गर्म है और सभी की निगाहें आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

निगरानी विभाग की उपस्थिति कोट:

जिप कार्यालय में निगरानी की छापेमारी में गिरफ्तार जागेश्वर मंडल रात्री पहरी है जिसपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जबकि ओमप्रकाश मंडल सेवानिवृत जेई है जिसका वर्तमान में जिप कार्यालय से कोई संबंध नहीं है। विभाग की नजर हर योजना पर है। जिसमें भी शिकायत या संदेह होगा उसपर जांच करवाई जाएगी तथा दोषी पर कार्रवाई होगी।

उपेन्द्र सिंह, डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिप, बांका