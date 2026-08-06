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Banka News: सफाईकर्मियों की हड़ताल से शहर में गंदगी का अंबार, बरसात में बढ़ा बीमारी फैलने का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: मांगों पर अड़े नगर परिषद के सफाईकर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहने की चेतावनी* मांगों पर अड़े नगर परिषद के सफाईकर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहन

Banka News: सफाईकर्मियों की हड़ताल से शहर में गंदगी का अंबार, बरसात में बढ़ा बीमारी फैलने का खतरा

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। नगर परिषद के सफाईकर्मियों की 1 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब पूरे शहर में साफ दिखाई देने लगा है। लगातार पांचवे दिन भी सफाई कार्य पूरी तरह ठप रहने से शहर के विभिन्न मोहल्लों, मुख्य सड़कों और बाजारों में कूड़े का अंबार लग गया है।

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सफाई कार्य ठप

वहीं दूसरी ओर बरसात के मौसम में जगह-जगह जमा कचरे से दुर्गंध फैल रही है, जिससे संक्रामक और मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। जबकि शहरवासियों को भी गंदगी और बदबू के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाईकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगों में समान काम के बदले समान वेतन लागू करना, सभी सफाईकर्मियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना, साप्ताहिक अवकाश एवं घोषित सरकारी छुट्टियों का लाभ देना, 17 माह से लंबित भविष्य निधि (पीएफ) की राशि कर्मचारियों के खातों में तत्काल जमा कराना तथा पुनः नियमित पीएफ कटौती शुरू करना शामिल है।

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सफाईकर्मियों की मांगें

इसके अलावा मजदूरी भुगतान में कथित कमीशनखोरी पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। जबकि सूबे स्तर पर भी तीन सूत्रीय मांग को लेकर सफाईकर्मी हड़ताल पर अड़े हैं। जिसमें नियमितीकरण एवं सेवा सुरक्षा, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समाप्ति और एसीपी/एमएसीपी योजना का पूर्ण क्रियान्वयन एवं बकाया भुगतान जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

समस्याओं की अनदेखी

मौक़े पर सफाईकर्मियों का कहना हुआ कि, लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। कई बार नगर परिषद प्रशासन के समक्ष मांगें रखी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। इसी कारण वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को विवश हुए हैं। वहीं संघ के अध्यक्ष पप्पू मेहतर ने कहा कि, जब तक उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि, सफाईकर्मी अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन को कर्मचारियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

स्वास्थ्य चिंताएँ

इधर, शहर में लगातार बढ़ती गंदगी को लेकर आम लोगों में भी चिंता बढ़ने लगी है। इस दौरान चिकित्सकों का कहना है कि, बरसात के मौसम में कचरे के ढेर और जलजमाव के कारण मच्छरों एवं अन्य रोग फैलाने वाले जीवाणुओं का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार, दस्त और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं शहरवासियों ने नगर परिषद प्रशासन और सफाईकर्मियों से जल्द वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की है, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था शीघ्र बहाल हो सके।

कोट:

नगर परिषद प्रशासन बीते रात भी 1 बजे कई क्षेत्रों में सफाई करवाई है ताकि क्षेत्र के लोगों को गंदगी का सामना ना करना पड़े। साथ ही सफाईकर्मियों के साथ लगातार नगर परिषद की वार्ता जारी है, उम्मीद है जल्द ही कोई ठोस परिणाम देखने को मिलेगा।

सुमित्रानंदन, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बांका

सामान्य प्रश्न

सफाईकर्मियों की क्या प्रमुख मांगें हैं?
सफाईकर्मियों की प्रमुख मांगों में समान काम के बदले समान वेतन लागू करना, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना, और 17 माह से लंबित भविष्य निधि की राशि जमा कराना शामिल हैं।
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