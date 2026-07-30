Banka News: बदलते मौसम में धान की खेती बनी चुनौती, घटी किसानों की आमदनी

Banka News: पेज तीन की लीड खबर ।ने धान की खेती को बना दिया है चुनौतीपूर्ण जिले में अब तक 32.14 फीसदी हुई है धनरोपनी जुलाई में अब तक 56 फीसदी बारिश हुई है कम बां

Banka News: बांका, निज प्रतिनिधि। अंग क्षेत्र के कृषि प्रधान जिला बांका में धान की खेती किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। जिले के अधिकांश किसान हर वर्ष बडे पैमाने पर धान की खेती करते हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन, बढती उत्पादन लागत, मजदूरों की कमी और सिंचाई की समस्याओं ने खेती को पहले की तुलना में अधिक चुनौतिपूर्ण बना दिया है। किसान मेहनत और पूंजी दोनो अधिक लगा रहे हैं, लेकिन इसके अनुपात में उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों के अनुसार एक एकड भूमि में धान की खेती करने में लागत खर्च करीब 15 से 18 हजार रूपये तक आता है। इसमें खाद, बीज, कीटनाशक, खेत की जुताई, सिंचाई और मजदूरी का खर्च शामिल होता है। लगातार खाद और बीज की बढती कीमतों ने किसानों की लागत खर्च बढा दी है।

किसानों की समस्याएँ क्षेत्र के किसान मनोज मांझी, धनश्याम यादव, संजय भारती व विजय राउत सहित अन्य ने बताया कि धान की खेती में पूंजी लगाने के साथ-साथ काफी मेहनत भी करनी पडती है। कई बार फसल बेचने के बाद भी लागत निकालना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि धान की खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर है। समय पर बारिश नहीं होने या अत्यधिक वर्षा होने से फसल को भारी नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्षेत्र में अक्सर सुखाड की स्थिति बनी रहती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। इसके अलावा कीट और विभिन्न रोग भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बदलते मौसम के बीच खासकर धान की खेती किसानों के लिए चुनौती बन गई है। वहीं, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में एक एकड भूमि में 16 से 18 क्विंटल तक धान का उत्पादन होता है। हालांकि यह मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम और अपनाई गई कृषि पद्धति पर निर्भर है। इसको लेकर वैज्ञानिक पद्धति से मौसम अनुकूल खेती और धान की सीधी बुआई करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। जिससे बदलते मौसम के बीच भी फसलों के उत्पादन दर को बढाया जा सके।

सरकारी योजनाएँ इसके अलावे आगे बारिश नहीं होने की स्थिति से निबटने के लिए कृषि विभाग ने वैकल्पिक फसलों की खेती की योजना भी तैयार कर रही है। इसके लिए किसानों को मुफ्त में बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने की भी तैयारी है। सावन का आगाज हो चुका है। लेकिन अब तक जिले में 32.14 फीसदी ही धनरोपनी हुई है। जबकि अभी भी यहां 68 फीसदी रोपनी बाकी है। मौसम की बेरूखी से यहां की स्थिति गंभीर है। क्षेत्र में बारिश की कमी से धान की बुआई नहीं हो पा रही है। किसान वैकल्पिक व्यवस्था से किसी तरह खेतों की सिंचाई कर धान की बुआई कर रहे हैं। ऐसे में यहां धान की पैदावार में 15 से 20 फीसदी तक कमी आने की संभावना जताई जा रही है। जिले में इस खरीफ मौसम में 1 लाख 14 हजार 360 हेक्टेयर भूमि में धान की रोपनी का लक्ष्य है, 28 जुलाई तक यहां 36 हजार 756 हेक्टेयर भूमि में धान की रोपाई हुई है। जिले में एक जून से 29 जून तक 61 फीसदी बारिश कम हुई है। जून में यहां सामान्य वर्षापात 171.60 एमएम की तुलना में महज 58.45 एमएम बारिश हुई है। जो सामान्य वर्षापात की तुलना में 65.94 फीसदी कम है। वहीं, जुलाई में अब तक के सामान्य वर्षापात 267.90 एमएम की तुलना में महज 115.47 एमएम बारिश हुई है। जिससे इस माह में अब तक यहां 58.90 फीसदी कम बारिश हुई है। जिससे यहां धान की रोपनी प्रभावित हो रही है।

कहते हैं अधिकारी

जिले में मानसून के प्रवेश करने के बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से धनरोपनी में देरी हो रही है। अब तक यहां 32.14 फीसदी धान की रोपनी हुई है। इस खरीफ मौसम में यहां 1.14 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की रोपनी का लक्ष्य रखा गया है। आगे बारिश नहीं होने की स्थिति से निबटने के लिए किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें मुफ्त बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

-त्रिपुरारी शर्मा, डीएओ, बांका