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Banka News: पति की लंबी आयु के लिए नवविवाहिताएं कर रही है मधुश्रावणी व्रत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: पंजवारा(बांका),निज प्रतिनिधिपंजवारा(बांका),निज प्रतिनिधि सावन के पावन महीने में सुहाग की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला मधुश्रावणी व्रत को लेकर नवविवा

Banka News: पति की लंबी आयु के लिए नवविवाहिताएं कर रही है मधुश्रावणी व्रत

Banka News: पंजवारा(बांका),निज प्रतिनिधि सावन के पावन महीने में सुहाग की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला मधुश्रावणी व्रत को लेकर नवविवाहिता में काफी उत्साह है। वे पूरे विधि-विधान से पूजा कर रही है। इस दौरान पारंपरिक देवी गीतों के स्वर से गांव मोहल्ले गूंज उठे है। नवविवाहिताओं ने बताया कि मधुश्रावणी शादी के बाद सबसे बड़ा त्यौहार है।इसका बेसब्री से इंतजार था। इस त्योहार में नाग देवता की पूजा की जाती है। भगवान से सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करते है।बताती है कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण त्योहार है मधुश्रावणी। सोलह श्रृंगार कर सुहाग की लंबी आयु के लिए पूजा-पाठ की जाती है।इसकी

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तैयारी मायके और ससुराल दोनों जगहों पर होती है। कोहवर के पास रोजाना सुबह शाम पूजा करते है। सुबह में नाग देवता को दूध-लावा चढ़ाते है। रोज कथा सुनाई जाती है।इस पूजा में दूध और धान के लावा का विशेष महत्व है। परंपरा के अनुसार नित्य पूजा की समाप्ति के बाद भाई-बहन का हाथ पकड़कर उठाता है। इसका विशेष महत्त्व इसलिए है कि गौरी ने शंकर को पाने के लिए यह व्रत रखा था,और इस प्रकार उन्होंने शंकर को पाया साथ ही उनकी लंबी उम्र की भी कामना की।विवाहिता।

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