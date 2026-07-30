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Banka News: बांका : पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में भारत स्वाभिमान न्यास ने मनाई गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका में पतंजलि योगपीठ के तहत भारत स्वाभिमान न्यास की ओर से गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। जिला प्रभारी योगेंद्र यादव ने गुरु परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए योग और प्राणायाम को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन हवन पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण से हुआ।

Banka News: बांका : पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में भारत स्वाभिमान न्यास ने मनाई गुरु पूर्णिमा

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में संचालित भारत स्वाभिमान न्यास, जिला शाखा बांका की ओर से बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला प्रभारी योगेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर जिले की शांति, सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम का महत्व

साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए जिला प्रभारी ने गुरु परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही व्यक्ति को सही मार्ग दिखाकर उसके जीवन को ज्ञान, संस्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रकाशित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से योग, प्राणायाम और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाकर स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन जीने का आह्वान किया।

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गुरु पूर्णिमा का संकल्प

उन्होंने आगे कहा कि, गुरु पूर्णिमा केवल श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व नहीं, बल्कि अपने जीवन में अच्छे संस्कारों और सकारात्मक विचारों को अपनाने का संकल्प लेने का भी अवसर है। उन्होंने सभी से नियमित योगाभ्यास कर स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम का समापन हवन पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। वहीं कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र यादव, जीतेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अमरेश कुमार, उमाकांत झा, सुबोध चौधरी, पारस चौधरी, बालकिशोर यादव, कुमोद सिंह, बुद्धदेव राय, भोली मंडल, जिला महिला पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी करुणा देवी, जिला महिला सोशल मीडिया प्रभारी सविता कुमारी, महिला अनुमंडल प्रभारी इंदु देवी सहित बड़ी संख्या में योग साधक, कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

प्रश्न और उत्तर

गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाया गया?
गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया।
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