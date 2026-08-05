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Banka News: गाइड वॉल से फिसल कर नदी में डूबा बालक लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: धोरैया (बांका), निज प्रतिनिधिधोरैया (बांका), निज प्रतिनिधि धनकुंड थाना क्षेत्र के काठबनगांव बीरबलपुर पंचायत सरकार भवन के पीछे लाड़न नदी के गाइड वॉल से नदी

Banka News: गाइड वॉल से फिसल कर नदी में डूबा बालक लापता

Banka News: धोरैया (बांका), निज प्रतिनिधि धनकुंड थाना क्षेत्र के काठबनगांव बीरबलपुर पंचायत सरकार भवन के पीछे लाड़न नदी के गाइड वॉल से नदी में एक बालक के गिरने से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार काठबनगांव निवासी मोहम्मद अशफाक के करीब 8 वर्षीय पुत्र अयान मंगलवार की दोपहर अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी के किनारे गाइडवॉल पर पहुंचा हुआ था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में गिर गया। उसे गिरता देख उसके साथी ने गांव जाकर हो हल्ला मचाते हुए ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। सूचना के आलोक में ग्रामीण नदी की ओर दौड़ पड़े।

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काफी खोजबीन के बाद भी देर शाम तक बालक का अब तक अता पता नहीं चल पाया है । इससे पहले सूचना मिलने पर सीओ अनुज कुमार झा ,धनकुंड थानाध्यक्ष सूरज कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तथा मामले की तहकीकात की। सूचना पर सामाजिक कार्यकर्ता मुशाहिद आलम, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अलीम सहित परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। भारी संख्या में ग्रामीण नदी में उतरे तथा खोजबीन प्रारंभ किया, लेकिन प्रयास असफल रहा। हालांकि बताया गया की देर शाम एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। सीओ ने बताया कि रात हो जाने के कारण खोजबीन की कार्रवाई बुधवार की सुबह से शुरू होगी। परिजनों व ग्रामीणों के बीच भारी चिंता व्याप्त है। अशफाक सहित गांव के कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शी अयान के हम उम्र बालकों के बीच दहशत का माहौल व्याप्त है।

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