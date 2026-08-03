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Banka News: कांवड़ियों की सेवा में उतरा लायंस क्लब जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया सेवा शिविर का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बाराहाट, निज प्रतिनिधि रविवार को भव्य कांवड़िया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया।जिला परिषद सदस्य नीलम सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कुमार गुप्ता एव

Banka News: कांवड़ियों की सेवा में उतरा लायंस क्लब जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया सेवा शिविर का शुभारंभ

Banka News: बाराहाट, निज प्रतिनिधि श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु कांवड़ियों की सेवा के लिए बाराहाट मुख्य बाजार स्थित लायंस क्लब बाराहाट द्वारा रविवार को भव्य कांवड़िया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया।जिला परिषद सदस्य नीलम सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कुमार गुप्ता एवं थाना अध्यक्ष अशोक कुमार एवं रजना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर तथा फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला परिषद सदस्य नीलम सिंह ने कहा कि श्रावण मास में कांवड़ियों की सेवा करना साक्षात भगवान शिव की आराधना के समान है।उन्होंने लायंस क्लब द्वारा वर्षों से लगातार निःस्वार्थ भाव से सेवा शिविर आयोजित किए जाने की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया।

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उन्होंने आम लोगों से भी बढ़-चढ़कर सेवा शिविर से जुड़ने और कांवड़िया श्रद्धालुओं की सेवा में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सेवा शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय रूप से तैनात है। भागलपुर की ओर से बाबा बासुकीनाथ धाम जाने वाले हजारों कांवड़ियों को रास्ते में किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।स्वास्थ्य विभाग बाराहाट की टीम पूरे उत्साह के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि श्रावण माह के दौरान शिविर में कांवड़ियों के लिए पेयजल विश्राम प्राथमिक उपचार सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह रामानंद चौधरी राजीव लोचन मिश्रा सुनील कुमार सिंह राजेंद्र शाह रघु चौधरी भवानंद सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं क्लब के सदस्य उपस्थित रहे।

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