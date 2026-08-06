Banka News: सभी प्रधान सहायकों को शीघ्र आईडी कार्ड उपलब्ध कराएं: डीएम

Banka News: बांका। एक संवाददाता बुधवार को डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में प्रधान सहायकों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाहरणालय एवं विभिन्न शाखाओं में कार्यरत प्रधान सहायकों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्यालयीन कार्यों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के आलोक में आईडी कार्ड की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि कुछ प्रधान सहायकों को आईडी कार्ड प्राप्त हो चुका है, जबकि शेष को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस पर जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रधान सहायकों को शीघ्र आईडी कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सभी प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में त्रिस्तरीय समिति द्वारा की जा रही जांच की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समिति द्वारा रोकड़ बही सहित विभिन्न अभिलेखों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान चिन्हित कमियों को अविलंब दूर करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। सोमवार एवं शुक्रवार को आयोजित होने वाले सेवा संवाद कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक मामले में निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने सभी आवेदकों के साथ सौम्य एवं संवेदनशील व्यवहार करने तथा सेवा संवाद के दौरान पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पदाधिकारी ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त परिवादों, शिकायतों एवं माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उच्च न्यायालय से संबंधित वादों में काउंटर एफिडेविट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख समय पर दाखिल करने के निर्देश दिए तथा सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित मामलों के निष्पादन की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ प्रधान सहायकों द्वारा रोकड़ बही का अंतिम पृष्ठ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित प्रधान सहायकों से स्पष्टीकरण करने निर्देश दिया तथा सभी शाखाओं को प्रत्येक मासिक बैठक में रोकड़ बही का अंतिम पृष्ठ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त सीपीग्राम, जन शिकायत, मुख्यमंत्री ई-बोर्ड, मानवाधिकार, लोक शिकायत निवारण सहित अन्य शिकायतों से संबंधित पंजी का नियमित संधारण एवं मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में विभिन्न शाखाओं के अनुपस्थित प्रधान सहायकों, जिनमें जिला खनन, कृषि, पशुपालन, उद्योग, ग्रामीण विकास अभिकरण, अल्पसंख्यक, सांख्यिकी तथा प्रखंड कार्यालय फुल्लीडुमर के प्रधान सहायक शामिल थे, से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रधान सहायकों को प्रत्येक बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए।