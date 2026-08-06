Banka News: नहर की सफाई शुरू लेकिन मिट्टी निस्तारण के तरीके पर किसानों न जताई आपत्ति

Banka News: फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि। प्रखंड के धनकुड़िया से कुसमानासी तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सिंचाई नहर की खुदाई एवं गाद सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह कार्य सिंचाई विभाग की ओर से रामसरिया बियर से निकली नहर में कराया जा रहा है। वर्षों से गाद जमा होने के कारण नहर का तल ऊंचा हो गया था, जिससे धनकुड़िया से नीचे के गांवों के किसानों के खेतों तक बदुआ डेम का सिंचाई जल नहीं पहुंच पा रहा था। किसानों को उम्मीद है कि सफाई पूरी होने के बाद सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा और खरीफ फसलों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

कार्य की देखरेख कर रहे वकील यादव ने बुधवार को बताया कि धनकुड़िया से कुसमानासी तक लगभग डेढ़ किलोमीटर नहर की खुदाई और गाद निकासी का कार्य कराया जा रहा है। निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, कार्य के तरीके को लेकर स्थानीय किसानों ने असंतोष जताया है। किसान बलराम यादव ने बताया कि नहर से निकाली जा रही मिट्टी को दोनों किनारों पर ही साटा जा रहा है। उनका कहना है कि एक-दो बारिश के बाद यही मिट्टी दोबारा नहर में बहकर चली जाएगी और कुछ ही वर्षों में नहर फिर गाद से भर जाएगी। किसानों का कहना है कि निकाली गई मिट्टी को नहर बैंक के ऊपर या सुरक्षित स्थान पर डंप किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने विभाग से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की मांग की है, ताकि सफाई का स्थायी लाभ किसानों को मिल सके।