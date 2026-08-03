Banka News: रजौन : महाकाल सेवा शिविर का शुभारंभ, कांवरियों की निःस्वार्थ सेवा का संकल्प।
Banka News: बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ. सुग्रीव दास ने किया उद्घाटन। पर रजौन प्रखंड क्षेत्र में महाकाल सेवा शिविर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी न
Banka News: रजौन(बांका)। निज संवाददाता : श्रावणी मेले के पावन अवसर पर रजौन प्रखंड क्षेत्र में महाकाल सेवा शिविर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निःशुल्क कांवरिया एवं डाक बमों को सेवा देने लगा है। शिविर का रविवार की संध्या भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में शिवभक्तों की उपस्थित थे। शिविर का उद्घाटन बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ. सुग्रीव दास ने किया। इस अवसर पर आरएसजे कॉलेज, रजौन के प्राचार्य डॉ. अमरेंद्र कुमार चौधरी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अंजनी कुमार चौधरी, मुखिया संघ अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह, भाजपा रजौन दक्षिणी मंडल अध्यक्ष नितेश कुमार उर्फ बंटी साह, मंडल उपाध्यक्ष वासुकीनाथ सिंह, सूरज कुमार सिंह, भाजपा युवा नेता सुजीत कुमार चौधरी, बम शंकर साह, अशोक रजक, निरंजन कुमार सिंह, पवन कुमार, सच्चिदानंद मंडल उर्फ बमबम बाबा तथा भाजपा नेता विमलेंदु भूषण पाठक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान महाकाल सेवा शिविर समिति की ओर से सभी अतिथियों को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।
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