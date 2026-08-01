Banka News: चाकू मारकर 60 हजार रुपये की लूट, घायल अस्पताल में भर्ती
Banka News: बांका के डटबाटी गांव के एक व्यक्ति से हसनपुर गांव के निकट चाकू मारकर 60 हजार रुपये लूट लिए गए। डुमरामा गांव के बदमाशों ने रुपये छीनने का प्रयास किया और विरोध करने पर पीड़ित को घायल कर दिया। घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में हुआ, और पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
Banka News: बांका। एक संवाददाता बांका के डटबाटी गांव के एक व्यक्ति से शनिवार को हसनपुर गांव के समीप चाकू मारकर 60 हजार रुपये लूट लिए गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित किसी कार्य से जा रहा था। इसी दौरान डुमरामा गांव के दो बदमाशों ने उसे रोक लिया और रुपये छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया तथा उसके पास मौजूद 60 हजार रुपये लेकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इलाज के बाद पीड़ित ने संबंधित थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है तथा आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
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