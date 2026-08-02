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Banka News: नगर परिषद की लापरवाही से शास्त्री चौक-करहरिया सड़क बदहाल, टूटे नाले के प्लेट बने हादसे की वजह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका नगर परिषद की लापरवाही के कारण शास्त्री चौक से करहरिया जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति खराब हो रही है। टूटी हुई सीमेंट प्लेटों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को खतरा हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद से मरम्मत कराने की मांग की है।

Banka News: नगर परिषद की लापरवाही से शास्त्री चौक-करहरिया सड़क बदहाल, टूटे नाले के प्लेट बने हादसे की वजह

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि बांका नगर परिषद की लापरवाही के कारण शहर के शास्त्री चौक से करहरिया जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति दिनोंदिन बदतर होती जा रही है। सड़क किनारे बने नाले के कई सीमेंट प्लेट टूट चुके हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

स्थानीय निवासियों की चिंता

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक नगर परिषद की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। नाले के ऊपर पानी भर जाने से टूटे हुए प्लेट दिखाई नहीं देते, जिससे बाइक और साइकिल सवार असंतुलित होकर गिर जाते हैं। अब तक कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोग पूछते हैं कि

नगर परिषद की कार्रवाई

लोगों ने नगर परिषद प्रशासन से तत्काल टूटे प्लेट बदलने, सड़क की मरम्मत कराने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि यह मार्ग शहर का व्यस्त रास्ता है, इसलिए इसकी अनदेखी जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

सामान्य प्रश्न

शहर के किस चौक से करहरिया जाने वाली सड़क खराब हो रही है?
शास्त्री चौक से करहरिया जाने वाली सड़क
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