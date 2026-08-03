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Banka News: आरएमके इंटर स्कूल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, विद्यार्थियों ने लिया नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प ।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका,निज संवाददाता।या। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार

Banka News: आरएमके इंटर स्कूल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, विद्यार्थियों ने लिया नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प ।

Banka News: बांका,निज संवाददाता। आरएमके इंटर स्कूल बांका में शनिवार को "नशा मुक्त युवा विकसित अभियान" के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था। मौक़े पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। जबकि कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने लघु नाटिका, प्रेरक भाषण एवं संदेशों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।इस दौरान छात्रों ने बताया कि, नशा न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बड़ी बाधा बनता है।

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वहीं विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने अनुशासित सहभागिता करते हुए समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने नशामुक्त समाज के निर्माण की सामूहिक शपथ भी ली। मौक़े पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी देव नारायण पंडित ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि, देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है। यदि युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक कार्यों में अपनी प्रतिभा का उपयोग करें, तो विकसित और सशक्त भारत का सपना अवश्य साकार होगा।उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी नशे के प्रति जागरूक करने की अपील की। जबकि कार्यक्रम का समापन "नशा छोड़ें-जीवन जोड़ें" एवं "युवा जागेगा, देश आगे बढ़ेगा" जैसे प्रेरणादायक नारों के साथ हुआ।

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