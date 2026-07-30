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Banka News: रामचुआ में कटखने कुत्ते ने स्कूली बच्चों को काटकर किया घायल, सीएचसी में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता रामचुआ के समीप स्कूल से घर लौट रहे आधा दर्जन बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर उन्हें काटकर घायल कर दिया। बच्चों द्वारा शोरगुल

Banka News: रामचुआ में कटखने कुत्ते ने स्कूली बच्चों को काटकर किया घायल, सीएचसी में भर्ती

Banka News: शंभूगंज (बांका), एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के रामचुआ गांव में चार पांच कटखने कुत्तों ने कई स्कूली बच्चों को काट खाया है। गुरुवार को मध्य विद्यालय रामचुआ के समीप स्कूल से घर लौट रहे आधा दर्जन बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर उन्हें काटकर घायल कर दिया।

घायलों का प्राथमिक उपचार

बच्चों द्वारा शोरगुल पर दौड़े स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में भर्ती कराया। जख्मी बच्चों में मनीष कुमार, नीतेश कुमार, शुभम कुमार, हंसराज कुमार समेत अन्य बच्चे शामिल हैं। बताया कि विद्यालय में छुट्टी के बाद घर लौटने के दौरान मनीष और नीतेश पर पहले कुत्ते ने हमला कर दिया। साथियों को बचाने दौड़े शुभम और हंसराज पर भी कुत्ता टूट पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और अन्य बच्चे दहशत में आ गए। स्कूली बच्चों को अस्पताल में इलाज कर रहे डाक्टर ने बताया कि सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार कर आवश्यक दवा एवं एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई।

ग्रामीणों की चिंताएं

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में तीन चार कटखने आवारा कुत्ते हैं। चौक-चौराहे एवं विद्यालय के समीप भोजन की ताक में रहता है। स्कूली बच्चों को विद्यालय आने-जाने में दहशत में हैं। विद्यालय के शिक्षकों ने भी बताया कि स्कूल खुलने और छुट्टी के समय बच्चों की सुरक्षा को ले सतर्क रहते हैं। ग्रामीणों ने शासन व प्रशासन से कटखने आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रामचुआ के अलावा अन्य गांवों में भी सड़कछाप कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। जिससे छिटपुट घटनाएं होते रहता है。

प्रश्नोत्तर

कितने बच्चों को कुत्तों ने काटा?
एक आधा दर्जन यानी छह बच्चों को कुत्तों ने काटा।
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