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Banka News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पीबीएस कॉलेज, बाँका में सदस्यता कार्यशाला का सफल आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बाँका, नगर प्रतिनिधि।फल आयोजन किया गया।कार्यशाला का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को परिषद की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यों एवं राष्ट्र निर्माण

Banka News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पीबीएस कॉलेज, बाँका में सदस्यता कार्यशाला का सफल आयोजन

Banka News: बाँका, नगर प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) जिला बाँका के तत्वावधान में पीबीएस कॉलेज, बाँका में सदस्यता कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया।कार्यशाला का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को परिषद की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यों एवं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका से परिचित कराते हुए सदस्यता अभियान को गति देना था। इस अवसर पर कॉलेज अध्यक्ष वंश मिश्रा ने कहा कि, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, छात्र-हित और राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर कार्य करने वाला संगठन है। सदस्यता अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को परिषद से जोड़कर उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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जबकि मौक़े पर जिला संयोजक राजन सिंह ने कहा कि, एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो शिक्षा, सेवा और संगठन के माध्यम से विद्यार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला विस्तारक राजीव रंजन, नगर विस्तारक आनंद दुबे, नगर सहमंत्री ऋषभ राज, आदित्य ,छात्रा कार्यकर्ता ललिता कुमारी, तृषा कुमारी, अमरपुर नगर मंत्री प्रीति कुमारी ,आस्क कुमारी , प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य काजल राय, प्रदेश कार्य समिति श्वेता सिन्हा सहित नगर इकाई एवं कॉलेज इकाई के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को परिषद से जोड़ने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम का समापन "भारत माता की जय" एवं "वंदे मातरम्" के उद्घोष के साथ हुआ।

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