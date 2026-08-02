Banka News: नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर की हड़ताल
Banka News: अमरपुर (बांका) के सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की और प्रदर्शन किया। उन्हें कुशल मजदूर की मजदूरी नहीं मिलने का आरोप है। संवेदक ने मजदूरों को समझा कर शांत किया। अब सफाई का काम सोमवार से शुरू होगा। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।
Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को हड़ताल कर दिया एवं राजस्व कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया।
बदली गई स्थिति
सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष अनिल दास, प्रमोद कुमार, शंभू कुमार, धनंजय कुमार आकाश कुमार, दिनेश कुमार, नगीना देवी, डोमी मेहतर आदि ने कहा कि मजदूरी देने के नाम पर उन लोगों का शोषण किया जा रहा है। उन्हें कुशल मजदूर के लिए निर्धारित मजदूरी नहीं दी जाती है तथा जब तक कुशल मजदूर की मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
संवेदक का हस्तक्षेप
हड़ताल की सूचना मिलने पर संवेदक संजीव कुमार एवं सुपरवाइजर रामचंद्र शर्मा वहां पहुंचे तथा मजदूरों को समझा कर शांत किया। संवेदक ने बताया कि पहले सफाई कर्मियों को प्रतिदिन 424 रूपए की दर से मजदूरी दी जाती थी जबकि निर्धारित मजदूरी 436 रूपए है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के बीच भ्रम की स्थिति थी जिसे दूर कर दिया गया है।
नया टेंडर
सोमवार से नियमित रूप से शहर में सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि महीनों से सफाई के टेंडर का काम अटका हुआ था। अब टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई तथा भागलपुर के हरिओम इंटरप्राइजेज को सफाई का टेंडर दिया गया है।
फोटो संख्या:- 32
फोटो कैप्शन: अमरपुर के राजस्व कचहरी परिसर में प्रदर्शन करते सफाई कर्मी
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