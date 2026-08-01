Banka News: 46वां शहादत दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि
Banka News: कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। द्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलभद्र यादव ने की, जबकि संचालन पूर्व मुखिया अशोक यादव ने किया।
Banka News: कटोरिया (बांका), निज प्रतिनिधि। कटोरिया प्रखंड के देवासी पंचायत अंतर्गत तिलैया गांव स्थित शहीद स्मारक पर शुक्रवार को 46वां शहादत दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम का संचालन
कार्यक्रम की अध्यक्षता बलभद्र यादव ने की, जबकि संचालन पूर्व मुखिया अशोक यादव ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर राजकुमार सिंह तथा कॉमरेड सुकदेव यादव मौजूद थे।
शहीदों को श्रद्धांजलि
कार्यक्रम की कार्रवाई की शुरुआत शहीद हुलास यादव, ब्रह्मदेव यादव, महानंदन राउत, महाराज यादव, मिट्ठू यादव, बैजू यादव एवं जनार्दन यादव की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
मुख्य अतिथि का भाषण
सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ठाकुर राजकुमार सिंह ने कहा कि शहीदों का बलिदान समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। कॉमरेड सुकदेव यादव ने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वक्ताओं ने बताया कि 31 जुलाई 1980 को श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों के वेश में आए दर्जनों असामाजिक तत्वों ने साजिश के तहत तत्कालीन मुखिया हुलास यादव सहित सात लोगों की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
प्रतिनिधियों की उपस्थिति
इस मौके पर सत्तन यादव, परमानंद सिंह, उद्यो यादव, बसंत यादव, गिरधारी राय, शंकर राय, सहदेव राय, शिवशंकर यादव, सुभाष यादव, सिकंदर रावत, उपेंद्र सिंह, शांतनु बाबा, वीरेंद्र यादव, जमुना यादव, भादो यादव, छोटेलाल यादव, लक्ष्मण राणा, त्रिवेणी मंडल, चंद्र राय, सुरेश राय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
FAQs
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।