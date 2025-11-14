Hindustan Hindi News
Banka District Results LIVE: बांका की पांच सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA 4 तो MGB 1 सीट जीता था

संक्षेप: Banka District Seats Overall Results: बांका जिले की बांका, अमरपुर, बेलहर, कटोरिया (सुरक्षित) और धोरैया कुल पांच विधानसभा सीटों में 2020 में एनडीए 4 और महागठबंधन 1 सीट जीती थी।

Fri, 14 Nov 2025 06:05 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
Banka District Seats Overall Results: प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाने वाला बांका जिले की सभी पांच विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में बांका की पांच सीटों में से तीन सीटें एनडीए तो दो महागठबंधन ने जीती थीं। NDA ने बांका, अमरपुर, बेलहर और कटोरिया सीट पर कब्जा जमाया था जबकि महागठबंधन ने धोरैया सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार इन सभी सीटों पर पुराने दिग्गजों के साथ कई नए चेहरे भी मैदान में हैं।

बांका विधानसभा सीट

बांका विधानसभा सीट पर 2020 में बीजेपी के राम नारायण मंडल ने आरजेडी के जावेद इकबाल अंसारी को हराकर जीत हासिल की थी। छह बार के विधायक राम नारायण मंडल का मुकाबला इस बार सीपीआई (महागठबंधन) के प्रत्याशी संजय कुमार से दिख रहा है।

अमरपुर विधानसभा सीट

2020 में जेडीयू के जयंत राज ने कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को हराया था। इस बार इस सीट पर जदयू के मंत्री जयंत राज का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह से दिख रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी पिछला चुनाव महज तीन हजार वोटों से हार गए थे। जन सुराज ने यहां से सुजाता वैद्य को मैदान में उतारा है।

बेलहर विधानसभा सीट

बेलहर विधानसभा सीट पर 2020 में जद यू (NDA) के मनोज यादव ने आरजेडी के रामदेव यादव को हराया था। इस यह सीट सबसे अधिक चर्चा में है। यहां जनता दल यूनाइटेड के विधायक मनोज यादव का मुकाबला राजद प्रत्याशी चाणक्य प्रकाश रंजन से है।

कटोरिया विधानसभा सीट

2020 में इस सीट से बीजेपी की निक्की हेम्ब्रम ने आरजेडी की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को हराया था। एनडीए के पूरन लाल टुडू और महागठबंधन की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम के बीच मुख्य मुकाबला दिख रहा है। जन सुराज ने यहां से सलोमी मुर्मू को मैदान में उतारा है।

धोरैया विधानसभा सीट

2020 में इस सीट से आरजेडी के भूदेव चौधरी ने जेडीयू के मनीष कुमार को हराकर जीत हासिल की थी। इस बार सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। एनडीए के मनीष कुमार और महागठबंधन के त्रिभुवन प्रसाद के बीच कांटे की टक्कर है।

