Banka Result LIVE: बांका चुनाव नतीजा; राम नारायण मंडल या संजय कुमार में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Banka Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में एक बांका की सीट है। जहां बीजेपी राम नारायण और सीपीआई के संजय कुमार के बीच टक्कर है। क्या भाजपा के राम नारायण चौथी बार अपनी जीत जारी रख पाएंगे।
Banka Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की बांका सीट हाई प्रोफाइल सीटों में एक है। इस बार यहां प्रतिद्वंदी बदल गए हैं। इस बार लड़ाई भाजपा और सीपीआई के बीच है। सीट बंटवारे में राजद की ये सीट लेफ्ट दल सीपीआई के खाते में गई है। भाजपा ने राम नारायण मंडल जो मौजूदा विधायक हैं, उन पर एक बार फिर से दांव लगाया है। वहीं महागठबंधन की ओर से सीपीआई के संजय कुमार मैदान में है। जन सुराज ने कौशल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। 2020 की बात करें तो भाजपा के राम नारायण मंडल ने आरजेडी के जावेद इकबाल अंसारी को हराकर लगातार तीसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी।
भाजपा के राम नारायण 6 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने सर्वाधिक 7 बार यहां अपना परचम लहराया। आरजेडी ने दो और जनता दल ने एक बार यहां पर जीत दर्ज की। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती चुनावों में कांग्रेस का यहां प्रभुत्व रहा। हालांकि 1985 के बाद से बांका में कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिल पाई। आखिरी बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह बांका से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद बांका विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का ही कब्जा रहा।
बांका विधानसभा में मुस्लिम और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। साथ ही राजपूत, कोइरी और रविदास मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। सीपीआई अपने परंपरागत कैडर वोट और वाम समर्थक मतदाताओं को जोड़ने में जुटी है। भाजपा के मौजूदा विधायक रामनारायण मंडल इस बार भी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी-नीतीश सरकार के कामों और विकास योजनाओं का असर हर गांव में दिख रहा है।