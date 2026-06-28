बिहार में बिना वीजा-पासपोर्ट मंदिर में रह रहा था बांग्लादेशी दंपती, दो बच्चों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार
Bangladeshi Couple Arrested In Banka: बांका के जमदाहा स्थित मंदिर से पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे बांग्लादेशी दंपती मिल्टन हल्दर और झुमारानी दास को उनके दो बच्चों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
Bangladeshi Couple Arrested In Banka: बिहार के बांका जिले के कटोरिया जमदाहा ओपी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमदाहा स्थित ऐतिहासिक राधा-कृष्ण मंदिर ठाकुरबाड़ी परिसर में अवैध रूप से छिपकर रह रहे एक बांग्लादेशी दंपती को पुलिस ने उनके दो बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने इस पूरे परिवार को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की, जिसके बाद शनिवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विदेशी नागरिकों की इस तरह की अवैध पहुंच ने सुरक्षा एजेंसियों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया है।
बरीशाल और मुन्सिंगंज के रहने वाले हैं पति-पत्नी
इस मामले में गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिकों की पूरी पहचान और उनके मूल निवास का भी पुलिस द्वारा पूरी तरह से खुलासा कर दिया गया है। जमदाहा ओपी अध्यक्ष रंतैज भारती ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए पुरुष ने अपना नाम मिल्टन हल्दर (पिता- हरेंद्र नाथ हल्दर) बताया है, जो मूल रूप से बांग्लादेश के बरीशाल जिले के ओजिपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुरोलिया का निवासी है। वहीं, उसके साथ पकड़ी गई महिला ने अपना नाम झुमारानी दास (पिता- सुनील चंद्र दास) बताया है, जो बांग्लादेश के मुन्सिंगंज जिले के ढाका थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इस दंपती के साथ उनके 8 वर्ष और 5 वर्ष के दो छोटे बच्चे भी मिले हैं। पूछताछ में इस दंपती ने पुलिस को बताया कि वे सभी हिंदू वैष्णव समुदाय से संबंध रखते हैं।
तलाशी में नहीं मिला भारतीय वीजा
पुलिस प्रशासन इस बात की बारीकी से जांच कर रहा है कि यह परिवार अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर कब और किसकी मदद से बिहार के बांका तक पहुंचा। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को इस पूरे इलाके में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की गुप्त सूचना बीते गुरुवार को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया था। जब पुलिस ने उनके भारत में प्रवेश और यहां निवास करने से संबंधित दस्तावेजों की गहन तलाशी ली, तो उनके पास से कोई भी वैध वीजा, पासपोर्ट या अन्य आवश्यक कानूनी कागजात नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने अवैध घुसपैठ की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर शनिवार को आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की।
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