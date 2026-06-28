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बिहार में बिना वीजा-पासपोर्ट मंदिर में रह रहा था बांग्लादेशी दंपती, दो बच्चों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, बांका
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Bangladeshi Couple Arrested In Banka: बांका के जमदाहा स्थित मंदिर से पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे बांग्लादेशी दंपती मिल्टन हल्दर और झुमारानी दास को उनके दो बच्चों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बिहार में बिना वीजा-पासपोर्ट मंदिर में रह रहा था बांग्लादेशी दंपती, दो बच्चों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bangladeshi Couple Arrested In Banka: बिहार के बांका जिले के कटोरिया जमदाहा ओपी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमदाहा स्थित ऐतिहासिक राधा-कृष्ण मंदिर ठाकुरबाड़ी परिसर में अवैध रूप से छिपकर रह रहे एक बांग्लादेशी दंपती को पुलिस ने उनके दो बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने इस पूरे परिवार को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की, जिसके बाद शनिवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विदेशी नागरिकों की इस तरह की अवैध पहुंच ने सुरक्षा एजेंसियों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया है।

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बरीशाल और मुन्सिंगंज के रहने वाले हैं पति-पत्नी

इस मामले में गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिकों की पूरी पहचान और उनके मूल निवास का भी पुलिस द्वारा पूरी तरह से खुलासा कर दिया गया है। जमदाहा ओपी अध्यक्ष रंतैज भारती ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए पुरुष ने अपना नाम मिल्टन हल्दर (पिता- हरेंद्र नाथ हल्दर) बताया है, जो मूल रूप से बांग्लादेश के बरीशाल जिले के ओजिपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुरोलिया का निवासी है। वहीं, उसके साथ पकड़ी गई महिला ने अपना नाम झुमारानी दास (पिता- सुनील चंद्र दास) बताया है, जो बांग्लादेश के मुन्सिंगंज जिले के ढाका थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इस दंपती के साथ उनके 8 वर्ष और 5 वर्ष के दो छोटे बच्चे भी मिले हैं। पूछताछ में इस दंपती ने पुलिस को बताया कि वे सभी हिंदू वैष्णव समुदाय से संबंध रखते हैं।

तलाशी में नहीं मिला भारतीय वीजा

पुलिस प्रशासन इस बात की बारीकी से जांच कर रहा है कि यह परिवार अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर कब और किसकी मदद से बिहार के बांका तक पहुंचा। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को इस पूरे इलाके में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की गुप्त सूचना बीते गुरुवार को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया था। जब पुलिस ने उनके भारत में प्रवेश और यहां निवास करने से संबंधित दस्तावेजों की गहन तलाशी ली, तो उनके पास से कोई भी वैध वीजा, पासपोर्ट या अन्य आवश्यक कानूनी कागजात नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने अवैध घुसपैठ की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर शनिवार को आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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